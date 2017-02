ScoprireTreviso - Le mura trecentesche di Treviso

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

TREVISO. Uno sguardo alle luci del Calmaggiore, con il naso all’insù per ammirare la torre civica del “salotto buono” dei trevigiani. Passeggiare lungo le mura di Treviso e fermarsi ad ammirare lo scorrere silente del fiume. Anche questo è “Scoprire Treviso”, un modo diverso di vivere la Città con le immagini, i colori, i suoni che hanno attraversato il capoluogo della Marca nei secoli, e che ancora oggi, nonostante i ritmi frenetici della vita, riecheggiano tra le vie e le piazze cittadine.

Il nostro occhio si posa sulle mura trecentesche a difesa del borgo, con ben 13 porte di accesso per entrare e uscire, e perché no, per fermarsi ad assaporare la vita dell’antica Treviso.