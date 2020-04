Coronavirus, il sindaco di Conegliano è guarito: «Quarantena finita, grazie a tutti»

Sospiro di sollievo per il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Lo scorso 20 marzo il primo cittadino era risultato positivo al Covid-19. Oggi, dopo quasi un mese trascorso in isolamento nella sua abitazione, Chies può tornare in municipio dove da questa mattina, venerdì 17 aprile, ha ripreso il suo lavoro a pieno regime nonostante anche nei giorni scorsi abbia sempre lavorato da remoto. Appena ricevuta la conferma da parte dell'Ulss2 sugli esiti del nuovo tampone negativo, il primo cittadino ha ringraziato con questo videomessaggio tutte le persone e i medici che gli sono stati vicini in queste difficili settimane di malattia.

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: