Coronavirus, il sindaco di Conegliano positivo al test

«Non avrei mai voluto fare questo video: ho fatto per precauzione il tampone del Covid-19 ed è risultato positivo». Il sindaco di Conegliano Fabio Chies entra dunque nel già lunghissimo elenco di persone contagiate dal virus in Veneto.

Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino pubblicando un video messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale. «Sto bene - afferma Chies rivolgendosi ai suoi concittadini - ma dovrò rimanere in isolamento a casa per i prossimi 14 giorni. Volevo solo dirvi che abbiamo fatto tutto quello che potevamo per affrontare quest'emergenza sanitaria. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando in prima linea. Restiamo uniti per vincere questa lunga battaglia, continuerò a lavorare da casa. Sono convinto che ne usciremo vittoriosi tutti insieme e più forti che mai. Abbiamo un grande sistema sanitario ma questo virus è particolarmente subdolo. Il mio invito a tutti voi è quello di rimanere a casa il più possibile. Io mi ero già isolato da due settimane ma non è stato abbastanza e sono risultato positivo al test». Chies conclude il suo video con un messaggio di speranza per tutti: «E' una battaglia che impone sacrifici ma vi mando un grande abbraccio virtuale. Stiamo a casa, Conegliano è una grande comunità. Buona serata a tutti».