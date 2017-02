Sono centinaia i deltaplani presenti nel cielo sopra il Monte Grappa, in questo sabato pomeriggio. Un vero spettacolo per gli occhi dei tanti appassionati arrivati in zona da molte parti d'Europa. Il rischio però è sempre dietro l'angolo e così l'elicottero del Soccorso Alpino è intervenuto in queste ore per il recupero di un deltaplanista che non ha comunque riportato nessuna ferita nell'impatto con il suolo.