Colpi di pistola contro il negozio di alimentari, la titolare: «Non è la prima volta»

Maria Karouach racconta ai nostri microfoni la vicenda avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi e mette a nostra disposizione i video della sorveglianza per mostrare come non si sia trattato di un caso isolato. Ringraziamento speciale per chi l'ha aiutata e le è stato vicino in questi giorni