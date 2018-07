Treviso, al via lo stage internazionale di Progetto Danza alla Ghirada

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il Sindaco di Treviso, il neo-eletto Mario Conte, con l' Assessore allo Sport, Partecipazione e Istruzione, Silvia Nizzetto oggi in visita istituzionale allo Stage Internazionale di Danza che da ben 32 anni viene organizzato da Progetto Danza a Treviso. Mario Conte a un mese esatto dalla sua proclamazione è stato accompagnato anche dall’Assessore Silvia Nizzetto, peraltro ex atleta e mamma di un’allieva della squadra agonistica della sezione di Progetto Ginnastica Ritmica Treviso.

Le due cariche hanno incontrato le presidenti, Anna Martinelli e Ornella Camillo, di Progetto Danza e fatto visita alle lezioni dello Stage dove hanno potuto conoscere il Direttore del Teatro della Scala di Milano, Frederic Olivieri e l'insegnante del corpo di ballo della Scala di Milano Paola Vismara mentre conducevano le allieve di danza classica per poi ammirare la maestra di contemporaneo Beatrice Buffin. “Ci ha fatto molto piacere vedere il Sindaco affascinato dallo Stage e speriamo che questo sia un primo passo di una lunga e duratura collaborazione.-Per quanto riguarda il bilancio di quest'anno- possiamo dire che sono stati 15 giorni intensi, con oltre 400 presenze da tutta Italia. La tendenza di quest'anno ci ha fatto capire che fin da piccole le bambine hanno voglia di cimentarsi nello studio della danza con i grandi professionisti internazionali”.



“Questa è una grande opportunità innanzitutto per i ballerini, che sono a stretto contatto con dei veri professionisti di altissimo livello- ha dichiarato il Sindaco Mario Conte - ma è anche una grande opportunità per la città di Treviso. Sono onorato di ospitare eventi come questo. ”Un'esperienza unica- interviene l'assessore Silvia Nizzetto- respiri il sacrificio, la passione. Lo sport è fondamentale non solo per una questione di salute ma soprattutto perchè l'atleta impara a organizzarsi la giornata. Lo sport è una vera e propria scuola di vita."

Per l'ultimo giorno dello Stage, domani sabato 14 luglio, in via del tutto eccezionale, le lezioni saranno aperte al pubblico, il quale potrà assistere alle lezioni di Paola Vismara, docente della Scala di Milano e Frederic Olivierì, direttore del Corpo di Ballo della Scala; per moderno e jazz Federica Angelozzi, e Sabatino D'Eustacchio e per la danza contemporanea Beatrice Buffin, Brice Mousset, e Gentian Doda.