Sterco di Cavallo sul sagrato della chiesa, il blitz degli animalisti

Da anni a Cusignana, frazione di Giavera del Montello, si tiene una sagra per la festa della madonna assunta. La sagra paesana mette in palio con una speciale lotteria una cavalla, e chi indovina il suo peso, la vince. I militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI già nel 2010 avevano denunciato con un blitz "questa vergogna" - si legge nel comunicato -"Gli animali non sono oggetti, non sono merce da vendere o regalare, quantomeno da mettere come premio. Anche perché tutto questo comporta che la cavalla resti per giorni in uno spazio ristretto al caldo e tra le grida e i rumori della gente".

"Noi diciamo chiaramente basta animali in premio! - continua il movimento "Centopercentoanimailisti" - Nella notte tra il 30 e 31 agosto, Militanti di CENTOPERCENTOANIMALISTI hanno sparso sul sagrato della chiesa di Cusignana, sterco di Cavallo e volantini di protesta. Il parroco prenda atto e faccia una dichiarazione ufficiale che non metterà più Animali in premio per il prossimo anno, in caso contrario quella di ieri notte sarà la prima azione legittima di una lunga serie".