Torte in faccia al pubblico: Steve Aoki infiamma lo Street Food Festival

I fuochi artificiali, gli chef superstar, la gioia di decine di migliaia di persone che hanno deciso di passare notti indimenticabili tra cibo e musica. Ha superato Ferragosto e adesso è pronto al week end più vacanziero dell’anno lo Street Food Festival di Caorle su un’area di 45.000 metri quadri in Piazzale Olimpia.

Sul mainstage, il top della manifestazione è stato raggiunto a Ferragosto con la star mondiale Steve Aoki che ha fatto impazzire i suoi fan tra lanci di torte dal palco e un finale pirotecnico col cielo di Caorle illuminato dai fuochi artificiali. Stasera, venerdì 16 agosto, a scatenare il popolo di SFF19 ci pensano Dark Polo Gang, Beba & MamboLosco, ma anche One Two One Two con Wad & Val S. Sabato 18 Mamacita e gran chiusura la domenica con Gigi D’Agostino che condividerà il palco con Salvatore Ganacci, che per un problema di salute aveva rinviato il live di mercoledì scorso. L’anima del festival è rimasta quella degli chef di strada, che in questi giorni sono stati presi d’assalto da decine di migliaia di appassionati di enogastronomia. Tra questi, anche alcune eccellenze a livello nazionale: Picanhas Cube (vincitore della Street Food Battle di Italia Uno lo scorso anno), Ciccio Smoke & BBQ (finalista nella stessa competizione e segnalato dal Gambero Rosso), Pizza&Mortazza (famoso in tutto il mondo e presente anche al Jova Beach Tour) e le divinità dei panini, il truck dei Rock Burger. Successo anche per l’area dedicata agli skateboard e agli amanti dei pattini grazie alla collaborazione con Jesoloskateboardacademy: evoluzioni e esercizi per tutta la notte hanno divertito grandi e piccini, come le giostre. Molto interesse anche per l’area campeggio glamping, allestita con le tende più cool del momento, ispirate agli standard internazionali. Il campeggio è andato quasi sold out, le richieste continuano ad arrivare anche per questo fine settimana.