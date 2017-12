Natale a Treviso, in piazza Borsa apre un supermarket "temporaneo"

Un supermercato sotto l'albero aperto fino alle 21

Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, insieme agli assessori alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei, alla partecipazione Liana Manfio e ai rappresentanti di Conad Giuseppe Zuliani, direttore della comunicazione Conad nazionale, Marco Monari conad nazionale, Luca Panzavolta, amministratore delegato cia, Valentino Colantuono, direttore commerciale e marketing cia, Federica Corzani, direttore assistenza rete cia, oltre ai soci dei punti vendita coinvolti, hanno inaugurato il nuovo temporary store Sapori&Dintorni.

Il punto vendita, 400 mq nella centralissima piazza Borsa, rientra nel programma delle attività “Treviso Cuor di Natale” promosse dalla amministrazione comunale e resterà allestito per tutto il periodo delle feste natalizie, dal 20 dicembre al 7 gennaio 2018 con orario di apertura dalle ore 10 alle ore 21. Si tratta di una formula innovativa, pensata come opportunità di spesa alimentare per i residenti e per i turisti della città, ideale per gli acquisti di ogni giorno ma anche per lo shopping natalizio: un vero e proprio negozio tutto da scoprire, che propone un ampio assortimento di prodotti a marchio Conad, tra cui la linea “Sapori e Dintorni”, dedicata alle eccellenze dei territori italiani, e il nuovo marchio Conad “Verso Natura”, declinato nelle quattro linee di prodotti biologici, vegetariani, ecologici ed equo-solidali. A completare la scelta non mancherà una ricca varietà di prodotti locali tipici del territorio veneto e trevigiano, a filiera corta, oltre a panettoni e pandori, torroni, cesti e strenne, oltre alle immancabili calze per l'Epifania.

Il punto vendita sarà inoltre luogo di ritrovo per i trevigiani, per eventi e momenti di festa e animazione aperta al pubblico, organizzati sempre da Conad, in collaborazione con numerose Associazioni di Treviso: la Compagnia degli Chef curerà nei fine settimana (da giovedì a sabato) show cooking e degustazioni, mentre ogni giorno sarà in funzione l’Aperol Spritz Bar (in collaborazione con Campari), che proporrà l’aperitivo abbinato ad assaggi di prodotti Sapori e Dintorni.

Un ricco calendario di eventi gratuiti per tutti L'assessore alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei e l'assessore alla partecipazione Liana Manfio hanno dato vita a un ricco calendario di eventi. Mercoledì 20 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00 l'Associazione Amici del Burraco di Treviso terrà delle lezioni gratuite di SCUOLA DI BURRACO Giovedì 21 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 la compagnia teatrale amatoriale Aquaalta ci diletterà con lo spettacolo teatrale “CHI VUOL CAPIRE...CAPIRA'” La pièce si sviluppa in sei scene tratte da autori vari come Jonesco, Campanile, Cattaneo, Nicolaj. Feroce satira di costume che denuncia da un lato la perdita di una profonda aderenza ai valori fondanti dell’individuo, dall’altra la conseguente banalizzazione di identità morale dell’uomo e del suo ruolo nella società.

Venerdì 22 dicembre dalle 18 alle 21 il QUARTETTO D'ARCHI FILARMONICA VENETA ci intratterà con un concerto di musica classica, a seguire la presentazione della Tarvisum Rugby . (NB chiedo a Giovanni Uliana di confermare il testo) Sabato 23 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.00 l'Associazione Obiettivo Famiglia - Federcasalinghe è lieta di invitarvi ai LABORATORI CREATIVI MAMMART - DEDICATI AI BAMBINI, Il Babbo Natale vi aspetterà Domenica 24 dicembre dalle ore 14.30 alle 19.00 per una foto ricordo - evento dell'Associazione Obiettivo famiglia - Federcasalinghe Nostalgia della Tombola? Venite a giocarla a Natale, S. Stefano e a Capodanno con il Folletto Victor, tutti in compagnia come in famiglia! Una partita all'ora a partire dalle 16 alle 20 - evento dell'Associazione Obiettivo famiglia - Federcasalinghe.