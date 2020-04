Coronavirus, decine di auto in strada nonostante i divieti

Traffico intenso questa mattina, venerdì 10 aprile, in Via Vittorio Veneto a Casale sul Sile. Un residente della zona ha inviato alla nostra redazione queste immagini che fanno ben capire come molti trevigiani abbiano ripreso a uscire di casa negli ultimi giorni nonostante i divieti.

In pochi secondi di filmato decine di auto e furgoni passano davanti alla telecamera. Certo, in alcuni casi si tratta di mezzi per le consegne a domicilio, ma è difficile che tutti gli altri automobilisti ripresi nel video si siano mossi solo per comprovate esigenze lavorative o per fare la spesa. Non c'è solo Casale però, in tutti i Comuni il traffico è aumentato negli ultimi giorni con la riapertura delle aziende. Aggiungendoci il fatto che oggi è Venerdì Santo e domenica 12 e lunedì 13 aprile le attività resteranno chiuse per Paqua e Pasquetta, sono stati tantissimi i trevigiani usciti di casa.