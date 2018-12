Il centro di Treviso si illumina per il Natale: in migliaia presenti per l'accensione dell'albero

Alle 17 di sabato la cittadinanza e l’Amministrazione comunale di Treviso si sono riunite in piazza dei Signori attorno all’albero monumentale donato dal Comune di Brunico per la cerimonia di accensione, uno speciale momento di condivisione e una bella occasione per scambiarsi gli auguri con il suggestivo accompagnamento del coro DoReMissimi e Growin&Up singers diretti da Paola Pascolo.

L’abete della Val Pusteria, decorato con più di 100 mila micro luci led e oltre 750 addobbi da Coin, principale catena di department store in Italia - con il supporto della storica torrefazione Hausbrandt, EDG Enzo de Gasperi ed E-Energia - illumina così il cuore pulsante della città in una serata spettacolare. All’accensione, oltre al sindaco Mario Conte, la Giunta, il Presidente del Consiglio comunale ed i consiglieri, erano presenti il vice sindaco di Brunico Antonio Bovenzi, i rappresentanti delle società sportive De’ Longhi Basket e Benetton Rugby. L'evento è stato inoltre immortalato da due droni e una telecamera in volo su Treviso.