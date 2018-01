E in questa puntata de 'La prova del cuoco' il noto becher Fabrizio Nonis ha fatto visita alla splendida città di Treviso! Una città a misura d'uomo, ricca di scroci incantevoli, di storia, ma anche di grandi eccellenze enogatsronomiche. "Questa settimana infatti sono andato a scoprire da vicino uno dei prodotti più conosciuti e apprezzati in Italia e in tutto il mondo: il radicchio di Treviso".