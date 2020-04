Raccolta fondi “Treviso Solidale”: il soprano Leonora Gennusa canta l'Ave Maria per i trevigiani

Ecco l'emozionante video realizzato dal soprano Leonora Gennusa, trevigiana d’adozione che ta nel suo repertorio importanti collaborazioni con rinomati teatri italiani ed internazionali oltreché con Rai e Rai Parlamento, che ha voluto omaggiare Treviso con la sua toccante voce sulle note dell’Ave Maria di Schubert. «È stata una grande gioia poter dare il mio contributo alla città di Treviso, aderendo alla raccolta fondi “Treviso Solidale”. Ringrazio il Comune di Treviso per l’invito e la collaborazione, in particolare modo l’assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti, e ovviamente il mio Maestro accompagnatore Matteo Sartini che ha anche fatto il montaggio del video. Speriamo che vi piaccia!».

(Le immagini contenute nel video, che non riportano i crediti fotografici, sono state prese dall’autrice in Internet e sono indicate libere da diritti)