TVB visita la clinica odontoiatrica con la poltrona per disabili

“Un valore aggiunto per la collettività” ha detto il Direttore Generale di TVB...

La Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, è una struttura polispecialistica privata, convenzionata con il servizio sanitario nazionale e tra le più rinomate in Veneto. Nata negli anni ’30 ora ha 170 posti letto (di cui 129 accreditati con la Regione Veneto e 16 con il Friuli Venezia Giulia) e oltre ad essere un centro di riferimento a livello nazionale per l’ortopedia con la sezione di Chirurgia Protesica, di Chirurgia Artroscopica e di Chirurgia Spinale, la struttura ospita anche il Dipartimento Medico Riabilitativo, il Dipartimento Chirurgico, di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Urologia, Oculistica, un Day Surgery multidisciplinare, il servizio di Diagnostica per immagini, il Laboratorio Analisi e numerosi ambulatori polispecialistici.

Da alcune settimane è operativa anche la nuova Clinica Odontoiatrica. Un punto di eccellenza a livello veneto collocato all’interno della Casa di Cura essenziale soprattutto per quei pazienti che, affetti da patologie importanti, vogliono sottoporsi a cure odontoiatriche in sicurezza (grazie agli elevati standard di sterilizzazione propri di un ospedale) e con i mezzi e le strutture adatte ad ogni tipo di esigenza. Vi sono 8 poltrone odontoiatriche, di cui una strutturata anche per persone con disabilità. Un ambulatorio chirurgico odontoiatrico ed un’area riservata ai bambini. Il Centro è stato visitato nei giorni scorsi anche dalla squadra del Treviso Basket già convenzionata, come del resto tante altre squadre di discipline diverse, con la Casa di Cura Giovanni XXIII.

A tutti i giocatori è stato offerto un check up dentale gratuito. “Il gruppo Sogedin –al quale appartiene la Casa di Cura Giovanni XXIII- è uno dei nostri partner storici e abbiamo partecipato con entusiasmo a questa nuova iniziativa della Clinica Odontoiatrica- ha detto Giovanni Favaro Direttore Generale di TVB -La Clinica Odontoiatrica è un valore aggiunto ulteriore per la collettività e il territorio. I nostri giocatori hanno ricevuto l’invito ad una visita di controllo e ringraziamo la Casa di Cura Giovanni XXIII per questa bella opportunità che rinsalda la nostra collaborazione” ha detto Favaro. A dare loro il benvenuto il presidente di Sogedin Massimo Calvani, l’amministratore delegato della Casa di Cura Gabriele Geretto, il responsabile marketing e comunicazione Matteo Geretto e il coordinatore della Clinica Odontoiatrica Angelo Jannacci che ha illustrato ai giocatori le caratteristiche delle strumentazioni tecnologiche all’avanguardia di cui è dotata la Clinica Odontoiatrica.