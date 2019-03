UnBacioDatoAlVento: un nuovo brano tutto trevigiano i cui proventi andranno in beneficenza

Ecco il progetto #UnBacioDatoAlVento nato da un’idea del cantautore Alfredo Capuano in collaborazione con l’associazione La Musica di Angela ONLUS e altri cantautori quali Walter Piva, Eleonora Quinci e i rapper Giacomo “HotIce” Visintin e Ginokiello. Gli altri cantanti che completano il gruppo sono Alice Favaro, Alice Pedol, Carlota Dal Pos, Elena Baldan, Emi Mazzer, Giulia Mazzocato, Martina De Negri, Nicole Zia, Raffaello Celebrin, Sara Merlo, Sophia Pozzobon ovvero i partecipanti al tour estivo e finalisti della seconda edizione del Concorso Canoro Nazionale “Le note nel Cuore” 2018 istituito dalla onlus per dare opportunità a giovani cantanti e cantautori. A questi si aggiunge il giovane Francesco Carrer vincitore di Sanremo Junior 2018. Il testo della canzone è degli autori Walter Piva, Giacomo”HotIce” e Ginokiello, musica di Alfredo Capuano e arrangiamento di Alessandro Gasparetto. Il brano è stato registrato presso gli studi di MRA [Magister Recording Area] di Preganziol a cura di Andrea Valfrè. Per il videoclip le riprese sono di Claudio Panighel da Operofilm e il montaggio a cura di Alfredo Capuano. Il brano è stato ideato per raccogliere fondi per le attività sostenute dall’associazione. Tutti proventi andranno infatti a finanziare i progetti di musicoterapia che attualmente la Onlus sta finanziando.



La Musica di Angela Onlus (http://www.lamusicadiangela.it/) è nata per volontà di due genitori di Zero Branco in memoria della piccola Angela, scomparsa a giugno 2013 a causa delle conseguenze di una paralisi celebrale infantile dalla nascita, si occupa infatti di finanziare progetti di musicoterapia presso strutture ospedaliere e nel territorio trevigiano. Attualmente l'associazione finanzia 5 progetti: presso la divisione emato oncologia pediatrica dell’ospedale di Treviso, presso “Casa Respiro” di Morgano progetto di co-housing per giovani e adulti della provincia con lievi problemi psichici e presso il C.E.O.D. Cooperativa “La Scintilla” di Zero Branco e Mogliano Veneto, presso l’ANFASS di Treviso con un gruppo di 8 elementi e con un progetto personalizzato dedicato ad una ragazza. Ultimamente, presso la casa di riposo Santa Maria de Zairo di Zero Branco, è iniziato un progetto sperimentale per il miglioramento delle condizioni di anziani affetti da malattie neurologiche quali l'Alzheimer e il Parkinson. A breve partiranno altri due progetti presso il reparto geriatrico sempre nell’ospedale civile del capoluogo trevigiano ed infine con un bimbo con disturbi della sfera autistica.