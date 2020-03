Anniversario dell'Unità d'Italia: «Augurio di speranza alla nostra Nazione»

Un video messaggio per celebrare l’Unità d’Italia in un momento così difficile per l’emergenza Coronavirus. Un’iniziativa lanciata a mezzo social nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo 2020, 159esimo anniversario dell’Unità d’Italia, da diversi amministratori, dirigenti e militanti veneti di Fratelli d’Italia.

«In un momento così difficile, come ha detto oggi il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è bisogno di unità - spiegano Tommaso Razzolini e Marina Marchetto Aliprandi, esponenti di Fratelli d’Italia - e insieme a tanti amici abbiamo voluto lanciare un messaggio di coraggio e senso di appartenenza alla nostra Nazione ferita dall’emergenza Coronavirus cantando a squarcia gola il nostro amato inno nel giorno dell’Unità d’Italia. Stretti attorno al tricolore - continua Marina Marchetto Aliprandi - e ognuno rigorosamente dalle proprie abitazioni, possiamo sentirci davvero uniti per far fronte a questa lotta comune e rilanciare al più presto l’intero territorio veneto e nazionale».

Non è un caso infatti che l’idea sia nata in una delle prime zone colpite dalla pandemia di Covid-19, il Veneto, e in particolare nelle provincie di Treviso, Padova e Vicenza. «Nessuno qui vuole arrendersi - conclude Tommaso Razzolini - e insieme a tanti amministratori siamo in prima linea ad affrontare questa emergenza, seguiamo con attenzione l’evoluzione della situazione e cerchiamo di dare risposte ai nostri cittadini. Il nostro video messaggio è un augurio all’Italia: restiamo a casa, andrà tutto bene». Coinvolti nel video messaggio insieme al Vicesindaco di Valdobbiadene Tommaso Razzolini anche gli Assessori comunali Claudio Borgia (Montebelluna), Matteo Fabris (Brendola), Michele Gottardi (Gaiarine), e i consiglieri comunali Nicolas Gasparini (Maserada sul Piave), Fabio Miotti (San Giorgio in Bosco), Luigi Sabbatino (Cittadella), Jessica Ruggeri (Valdobbiadene), Davide Visentin (Treviso), Raffaele Freda (Preganziol), Marta Zulian (Monfumo) e Daniel Venturin (Volpago del Montello). Presenti per Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, la Presidente Provinciale di Treviso Erika Fischer e l’esponente dell’Esecutivo Nazionale Carlo Alberto Correale, senza dimenticare Marina Marchetto Aliprandi, Vice Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Treviso, Giovanni Battista Papete, Presidente del Circolo di Villorba e Responsabile Comunicazione, Stampa e Social di Fratelli d’Italia Treviso e Massimiliano Spagnol, Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia Treviso. Tutti uniti per l’obbiettivo.