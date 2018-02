Si chiude il capitolo "Progetto Benetton" tra attacchi politici e cittadini contrari

Un progetto chiuso in un cassetto di Villa Minelli che potrebbe riaprirsi solo con la volontà economica dell'imprenditore trevigiano...

Pubblichiamo comunicato relativo alla petizione popolare consegnata oggi in comune a nome dei cittadini firmatari:

"Ho avviato la petizione popolare come cittadina prima firmataria per far protocollare in comune anche la "voce" dei cittadini in merito al Progetto Benetton presentato. Questa mia decisione da semplice cittadina residente è nata nel momento in cui sono venuta a conoscenza che veniva richiesta la chiusura di un tratto di Via Chiesa ora Via Minelli, "via storica" che entra nella frazione di Ponzano e nel contempo si chiedeva la realizzazione di una nuova strada su terreni agricoli di privati e la presentazione di una nuova viabilità dell'autobus in vie troppo strette e già trafficate ed in prossimità della Scuola Primaria e dell'infanzia. Sottolineo inoltre che la forza di chiedere il consenso ai cittadini veniva in me alimentata anche nel sentire che già durante la serata di prima presentazione del Progetto, agli stessi non venivano date risposte esaustive. Puntualizzo inoltre che nessun cittadino, io compresa, è stato strumentalizzato da alcuna corrente partitica.Trovo che l'affermazione di strumentalizzazione asserita sia proprio fuori luogo.

Selena Nardin