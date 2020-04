Coronavirus, l'appello di un'autofficina: «Noi, popolo delle partite Iva, siamo stanchi!»

«Noi, popolo delle partite Iva, siamo stanchi! Non possiamo più sopportare questa pressione fiscale, non possiamo più restare chiusi, deve sbloccare le attività». Inizia così il video appello al Premier Giuseppe Conte di Roberto Buso, titolare del Centro Gomme Autosile Service di via Postioma a Villorba. «Ma li vede i video? Vede quanta gente è stanca? Ma chi glieli fa i sondaggi di gradimento? E i 600 euro non bastano. Inoltre, andando a fare la spesa si vedono sempre gli stessi commessi al lavoro, protetti da dispositivi di protezione individuale. Se loro non si sono ammalati, essendo protetti, non è che tutti quanti noi, facendo lo stesso, potremmo continuare a lavorare?».