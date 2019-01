Fulmine a ciel sereno a Vittorio Veneto: il sindaco Tonon non si ricandiderà

Un fulmine a ciel sereno. Così è stata recepita a Vittorio Veneto la notizia che il sindaco uscente, Roberto Tonon, non si ricandiderà alle prossime elezioni amministrative previste per il mese di maggio. Lo ha dichiarato lo stesso esponente del PD sabato mattina durante una conferenza stampa indetta proprio per annunciare la decisione che lascia comunque aperta una porta per una eventuale nomina a consigliere comunale.

Questo il commento di Giovanni Zorzi segretario provinciale del Partito Democratico: "Una scelta che si poggia su motivazioni personali, familiari e professionali. Ho sempre riconosciuto a Roberto un alto valore umano e so quanto sia stato faticoso per lui prendere questa decisione. Roberto in questi anni ha lavorato con lungimiranza e passione per il rilancio di Vittorio Veneto, aprendo una stagione di buon governo e crescita che, siamo certi, dentro una nuova prospettiva di lavoro, si confermerà alle prossime amministrative anche grazie al suo prezioso aiuto".