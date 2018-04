"Volevo fare l'avvocato": ecco il primo singolo della "Foro Gang"

L'avvocatura e la musica non sono mai state così vicine grazie a questi artisti con 'la toga'

"Volevo fare l'avvocato" è il primo singolo di 'Easterbed' (alias il 29enne miranese Alessio Pasqualetto, già membro della band veneziana 'The Partytellas'), praticante avvocato e artista trap. Il rapper 'con la toga', che ha fondato quest'anno la "Foro Gang" in collaborazione con un producer veneziano (Kalby, che ne ha diretto anche il video), ha presentato in anteprima il 31 marzo il suo primo videoclip, dopo aver rilasciato una breve intervista alla trasmissione Caterpillar di Radio 2.

L'idea del progetto nasce per dimostrare che la musica trap non è necessariamente un genere da 'ragazzacci', e la vita da avvocato e musicista di Easterbed dimostra proprio come i due ambiti, tra loro paralleli, non siano incompatibili. A breve è inoltre prevista l'uscita di un EP con il quale verranno lanciati i prossimi singoli, tra cui anche un brano intitolato "Treviso".

