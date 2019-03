Ecco "When I Hate You", il nuovo videoclip di Allegra diretto dal trevigiano Michele Pastrello

E' stato rilasciato al pubblico venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il videoclip del nuovo singolo di Allegra Lusini girato tutto in Veneto. Allegra Lusini, figlia di Mauro Lusini (noto per aver scritto "C'era un ragazzo" di Gianni Morandi ed altre canzoni per Nada e Carmen Consoli) e già partecipante come concorrente a Sanremo 2000. Allegra ha da qualche anno ha imboccato un percorso personale ed internazionale per la sua musica e il nuovo singolo si intitola "When I Hate You" (distribuito dalla Pirames International) ed è stato girato tutto nel comune di Pedavena (BL) dal regista trevigiano Michele Pastrello. Gli scenari sono quelli innevati della frazione di Norcen, nelle dolomiti bellunesi. Il videoclip racconta il viaggio di una donna tra boschi, sentieri e radure innevate, seguendo delle tracce misteriose che la porteranno ad un incontro importante, ad un rito da compiere, ed è interpretato dal trevigiano Flavio Mazzucco e da Barbara Scalco.