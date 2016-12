"WheresTheLove" ft. Italy

La cover dei Black Eyed Peas cantata da rapper e musicisti da tutto il Triveneto

"E finalmente, dopo tanto lavoro, ci siamo riusciti!". Inizia così Alfredo Capuano, direttore artistico di "WheresTheLove", a presentare il nuovo progetto cover dei Black Eyed Peas e frutto di una bellissima collaborazione fra cantanti del Triveneto e rapper che hanno creato da zero un nuovo testo originale (sulla base musicale della nota "Where is the love") che racconta cos'è l'Amore!

"Un ringraziamento speciale agli AOSS (Alessandro Omiciuolo e Simone Sandre) per l'arrangiamento della base da zero, a Mattia Pastre per il mixing&mastering audio, a Bolghi Manuel Bolgan per la fotografia, a Davide Trucolo per le riprese e il montaggio video. Grazie anche al coro di Montebelluna 'Gospel and more' diretto da Paolo Lo Faro. Per tutti i nomi di chi ha collaborato, guardate pure i titoli di coda".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...