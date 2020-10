Domenica 1 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il primo novembre è il 305° giorno del calendario gregoriano (il 306° negli anni bisestili). Mancano 60 giorni alla fine dell’anno.

A Roma il sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 17:04 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:03 e tramonta alle 17:09 (ora solare)

Ricorre oggi: la Chiesa cattolica celebra la memoria di Ognissanti, di San Benigno e di Cesario di Terracina; la religione romana celebra le calende di novembre.

Ognissanti: La festa di Ognissanti (Tutti i Santi) è una solennità religiosa che si è tramutata in festa anche civile. Per il cattolicesimo è festa di precetto (ossia, è obbligo partecipare alla celebrazione eucaristica) ed è seguita dal giorno dedicato ai defunti, in linea con un’antica tradizione che immagina che essi ritornassero nei luoghi che avevano frequentato in vita).

Accadde Oggi

365 – Gli Alemanni attraversano il Reno e invadono la Gallia. L’imperatore Valentiniano I lascia Parigi e assume il comando del suo esercito per difendere le città galliche

835 – La festa di Tutti i Santi viene spostata dal 13 maggio al 1º novembre da Papa Gregorio IV

1179 – Filippo II viene incoronato re di Francia

1512 – Il soffitto della Cappella Sistina, dipinto da Michelangelo, viene mostrato al pubblico per la prima volta

1604 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima dell’Otello di William Shakespeare

1611 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima de La Tempesta di William Shakespeare.

1745 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Vix Pervenit, sull’usura e altri guadagni disonesti

1755 – Terremoto di Lisbona del 1755: in Portogallo, Lisbona viene distrutta da un terremoto e dal conseguente maremoto, che uccide tra le sessanta e le novantamila persone

1857 – Monsignor Giovanni Battista Sartori, fratello di Antonio Canova, concede ai Padri Cavanis di Venezia il permesso di stabilirsi a Possagno per educare gli orfani del territorio. Nasce così l’Istituto Cavanis Possagno

1884 – La conferenza internazionale sui meridiani che si svolge a Washington DC adotta il sistema dei fusi orari

1894 – Lo Zar Alessandro III di Russia muore e gli succede il figlio Nicola II

1897 – Un gruppo di studenti del Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino fonda lo Sport-Club Juventus

1900 – Ignazio Majo Pagano fonda il Palermo

1911 – Gli italiani in Libia compiono il primo bombardamento aereo della storia

1922 – L’Impero ottomano viene abolito e il suo ultimo sultano, Mehmet VI, abdica

1950 – I nazionalisti portoricani Griselio Torresola e Oscar Collazo tentano di assassinare il presidente statunitense Harry S. Truman

1952 – Operazione Ivy: gli Stati Uniti fanno detonare con successo la prima bomba all’idrogeno, nome in codice “Mike” [“m” for megaton], sull’Isola Eniwetok, nell’Atollo di Bikini, situato nell’Oceano Pacifico

1964 – Inaugurazione della prima linea della Metropolitana di Milano

1994 – George Lucas abbandona le attività quotidiane della sua industria cinematografica per iniziare un anno sabbatico (in questo periodo scriverà il prequel in tre episodi di Guerre stellari)

1998 – Viene istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo

2011 – L’italiano Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea.

1993 – Nasce l’Unione Europea: Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht inizia un percorso politico cruciale per il Vecchio Continente, che ha come obiettivo il raggiungimento, avvenuto nel 1999, dell’unificazione economica-monetaria: è l’atto di nascita formale dell’Unione Europea.

1962 – Primo numero di Diabolik: Un misterioso caso di omicidio in un castello porta l’ispettore Ginko sulle tracce di un ladro senza scrupoli, in grado di assumere qualsiasi sembianza grazie a sofisticate maschere. E’ la prima apparizione di Diabolik, protagonista dell’albo a fumetti Il re del terrore, pubblicato dall’Astorina al prezzo di 150 lire. Nelle edizioni successive apparirà anche Eva Kant, con cui il furfante in calzamaglia nera farà coppia fissa in tutte le sue avventure.

1604 – L’Otello di Shakespeare debutta a Londra: Negli splendidi saloni del Whitehall Palace di Londra (con le sue 1500 stanze considerato il più grande palazzo d’Europa, e forse del mondo, fino al 1698, quando un incendio lo distrusse.

Sei nato oggi? Sei affascinato da tutto ciò che è misterioso e qualche volta la tua curiosità ti crea dei problemi che però, grazie anche ad un pizzico di fortuna, riesci sempre a superare brillantemente. Nel lavoro dai il meglio di te nelle situazioni più difficili, e sei apprezzato per questo. In amore impara a dare di più e frena la gelosia.

Nati il 1 novembre

1962 – Anthony Kiedis: È il leader del gruppo rock Red Hot Chili Peppers, che ha fondato nel 1983 insieme a due compagni di scuola, il bassista Michael “Flea” Balzary e il chitarrista Hillel Slovak.

1953 – Lello Arena: Con Massimo Troisi ed Enzo Decaro ha formato un trio comico, La Smorfia, tra i più riusciti della storia del teatro e modello insuperabile per generazioni di comici e cabarettisti.

1905 – Aldo Fabrizi: Personalità simbolo della romanità nel cinema, Aldo Fabrizi è stato uno dei migliori attori italiani del Novecento. Romano “de Roma”, nacque in una famiglia modestissima e, rimasto presto orfano, fu costretto a fare i lavori più umili, prima di muovere i primi passi nel varietà. Dal suo vissuto personale trasse ispirazione per le numerose macchiette, che lo resero celebre prima a teatro e poi in TV.

1963 – Antonella Elia: Nata a Torino, lavora nel mondo dello spettacolo come attrice, soprattutto di teatro, e showgirl. Lanciata come soubrette in TV da Corrado ne “La Corrida”, partecipa poi a due stagioni di “Non è la Rai”. La sua popolarità cresce grazie a programmi popolarissimi tra i giovani come il Karaoke, dove affianca Fiorello, e alle lunghe collaborazioni con mostri sacri della televisione italiana

Scomparsi oggi:

2009 – Alda Merini: La maggiore poetessa italiana del secondo Novecento, autrice di versi di rara intensità in equilibrio tra dolore e follia. Nata a Milano, in una famiglia di modeste condizioni economiche, studiò pianoforte e a quindici anni esordì come autrice, scoprendo l’anno dopo quel male interiore, noto come sindrome bipolare, che l’accomunava ad altri grandi poeti del passato: da Charles Baudelaire a Lord Byron, da Francis Scott Fitzgerald a Virginia Woolf.

1972 – Ezra Pound: Un protagonista di primo piano della letteratura novecentesca ma anche e soprattutto un prezioso mecenate per grandi scrittori del calibro di James Joyce, T.S. Eliot e l’italiano Pier Paolo Pasolini.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 1 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Avrai tantissima voglia di fare cose, di permetterti scelte e attività speciali che popolino la tua domenica di bellezza, di cose interessanti. Ma Mercurio oggi è bloccato, così come le comunicazioni, come la possibilità di condividere un pensiero o un’azione. Scegli di vivere senza dirlo, di fare tutto in silenzio.

Toro

Fantastica questa Luna che oggi vive nel tuo segno e che ti porta in dono emozione, energia, voglia di credere nelle cose sentendoti sicura che ce la farai. Fallo anche per compensare un pensiero immobile, bloccato, una mente che forse non ti regala grandi stimoli. Devi dare retta al cuore.

Gemelli

Il tuo Mercurio (deboluccio perché sempre retrogrado) oggi si sconterà con un Saturno invece forte e deciso, e gli effetti saranno evidenti. Perché non ti sentirai mai davvero libera di dire e di fare, perché preferirai non fare troppo rumore, non dire, non raccontare ogni cosa.

Cancro

Pazienza se oggi qualcuno non ha troppa voglia di pensare, non è in vena di parole e di sogni. Perché tu, invece, grazie a una bellissima Luna potrai permetterti ogni pensiero, ogni slancio del cuore. Ti piacerà iniziare novembre con un entusiasmo particolare, con un ottimismo che si noterà.

Leone

Per oggi rinuncia a una parte di te, a quel modo di voler sempre rendere importante e visibile ogni cosa. Decidi insomma di stare bene ma senza raccontarlo troppo in giro, convincendoti che la condivisione non sia affatto necessaria. Perché potrai andare lontano con la mente, ma non con qualcuno.

Vergine

Per te novembre inizia con lo scontro tra energie e proposte opposte. Da una parte la Luna, pianeta che farà di tutto per farti sentire in armonia con la domenica e con le persone vicine. Peccato che Saturno oggi provi a bloccarti, a limitare i tuoi pensieri, le tue parole, ogni iniziativa domenicale.

Bilancia

La quadratura tra Mercurio (nel tuo segno) e Saturno, sembra suggerirti una domenica fatta di grande prudenza con le parole, con le idee e i discorsi. Preferirai infatti il silenzio di fronte a persone o situazioni che non ti convincono, che non sembreranno pronte per ascoltarti, per capirti.

Scorpione

Lasciati convincere dalla Luna (oggi in opposizione) nel lasciar fluire le emozioni, a far parlare il cuore, a raccontare ogni cosa senza troppa paura. Perché davvero la domenica potrebbe regalarti qualcosa di bello, facendoti vivere sentimenti speciali. Devi solo accettare di aprirti un po’.

Sagittario

Piccoli entusiasmi e silenziose emozioni si muovono dentro di te, provando a colorare un po’ questa prima domenica di novembre. Ma dovrai fare tutto da sola, senza poter cioè contare sulle persone vicine che oggi vivranno blocchi, che non si sentiranno abbastanza forti da osare.

Capricorno

Saprai vivere molto bene questo primo giorno di novembre, ma facendolo per davvero a modo tuo, senza cioè esagerare mai con le parole o il rumore. Perché la Luna ti aiuterà a credere nelle cose e nelle persone, a sorridere veramente a tutto ciò che ti sarà vicino. Ma in silenzio, senza parlare.

Acquario

Attenta a non diventare la vera nemica del presente, a non lasciare cioè che paure o insicurezze finiscano per impedirti di vivere la domenica, di fare e di pensare le cose che ti piacciono, quelle che vuoi avere vicine. Fatti coraggio e prova a muoverti a un’altra velocità, a non limitare mai troppo la tua azione.

Pesci

Curioso il cielo di oggi. Da una parte ci sarai tu, pronta a esprimere e a condividere le emozioni del momento, a iniziare il nuovo mese con un umore luminoso, gentile e simpatico. E dovrai farlo nonostante i blocchi di qualcuno, malgrado non sempre le persone vicine avranno voglia di discutere, di dire.