Lunedì 2 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 2 novembre è il 306º giorno del calendario gregoriano (il 307º negli anni bisestili). Mancano 59 giorni alla fine dell’anno.

Feste e ricorrenze: Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Accadde Oggi

743 – L’imperatore Costantino V Copronimo si rimpossessa del trono di Costantinopoli accecando e imprigionando l’usurpatore Artavasde.

1884 – Timișoara diventa la prima città d’Europa ad avere le strade illuminate da luce elettrica

1889 – Nord e Sud Dakota vengono ammessi come 39º e 40º stato degli USA

1930 – Hailé Selassié viene incoronato imperatore d’Etiopia

1936 – La BBC comincia le regolari trasmissioni televisive con un segnale da almeno 200 linee (poi convertite a 475 alcuni anni dopo)

1947 – In California, il progettista Howard Hughes compie il volo inaugurale dello Spruce Goose; il più grande aeroplano ad ala fissa mai costruito (il volo durò solo otto minuti)

1948 – Harry S. Truman sconfigge Thomas E. Dewey nelle elezioni presidenziali statunitensi

1960 – La Penguin Books viene trovata non colpevole di oscenità nel caso de L’amante di Lady Chatterley

1967 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson tiene una riunione segreta con un gruppo dei più prestigiosi leader nazionali (“gli Uomini Saggi”) e chiede loro di suggerire modi per unire il popolo americano in appoggio allo sforzo bellico. Questi concludono che l’opinione pubblica necessita di ricevere rapporti più ottimistici sui progressi della guerra

1976 – Jimmy Carter sconfigge il presidente uscente Gerald Ford e diventa il primo candidato proveniente dagli stati secessionisti a vincere le elezioni dai tempi della guerra di secessione americana

1983 – Martin Luther King Day: nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Ronald Reagan firma una legge che istituisce una festività federale, da tenersi ogni terzo lunedì di gennaio per commemorare Martin Luther King

1984 – Velma Barfield diventa la prima donna giustiziata negli Stati Uniti dal 1962

2000 – Il primo equipaggio giunge sulla Stazione Spaziale Internazionale

2001 – Monsters, debutta nelle sale con la miglior vendita di biglietti di sempre per un film animato (sesto in classifica indipendentemente dal genere)

2004 – Viene ucciso il regista olandese Theo van Gogh, nipote del celebre pittore. L’uomo aveva girato un film sulla violenza sulle donne nel mondo islamico e subito dopo aveva ricevuto minacce, mentre contro il film si erano espressi molti esponenti musulmani dei Paesi Bassi. Per l’omicidio è stato arrestato un uomo di origine marocchina

1975 – Delitto Pasolini : “Abbiamo perso un poeta, e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono solo tre o quattro dentro un secolo. Quando sarà finito questo secolo Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta”. Così lo scrittore Alberto Moravia commentò la tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il cui assassinio rimane uno dei grandi casi irrisolti della storia italiana. Nelle prime ore della notte di domenica 2 novembre, una pattuglia dei carabinieri in servizio sul lungomare di Ostia, fermò un’auto che procedeva contromano, alla cui guida c’era Pino Pelosi. All’alba, nei pressi dell’idroscalo ostiense, fu ritrovato da alcuni residenti il corpo senza vita di Pasolini, martoriato e quasi irriconoscibile per i colpi subiti.

1898 – Nascono le cheerleaders: Johnny Campbell, giovane studente di medicina all’Università del Minnesota, è entrato nella storia in questa data per aver dato vita al fenomeno del cheerleading, un tipo di esibizione tra ginnastica e danza che precede incontri sportivi, oggi considerato uno sport a tutti gli effetti con gare specifiche.

Sei nato oggi? I nati il 2 novembre sono sempre alle prese con qualche sorta di trasformazione, che sono in grado di provocare sia in se stessi sia nell’ambiente circostante. Sono come attori che, sul palcoscenico della vita, sanno modificare l’azione, in meglio o in peggio, per il fatto stesso di essere presenti. I più evoluti sono del tutto consapevoli dell’impatto che hanno sull’ambiente che li circonda, mentre i meno maturi sono spesso alla mercé di forze impersonali che sembrano agire attraverso di loro, usandoli, in un certo senso, come strumenti inconsci, spesso con risultati allarmanti.

I nati in questo giorno devono quindi acquisire una maggiore consapevolezza dei propri poteri di trasformazione e guidarli in una direzione moralmente onesta.

Nati il 2 novembre

1913 – Burt Lancaster: Attore di straordinario fascino e di vis drammatica, tra i più amati del ventennio ’50-’70 del Novecento.

1940 – Gigi Proietti: Tra i migliori eredi del teatro comico di Ettore Petrolini, è uno degli attori romani più popolari, apprezzato anche come cantante e doppiatore.

1957 – Lunetta Savino: Per piccoli e grandi fan delle fiction è la “Cettina” nazionale, protagonista di Un medico in famiglia, che le ha dato la massima popolarità.

Scomparsi oggi:

2005 – Ferruccio Valcareggi: Nato a Trieste e morto a Firenze il 2 novembre 2005, è stato un calciatore e poi allenatore (anche della Nazionale italiana), campione d’Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970.

1975 – Pier Paolo Pasolini: Intellettuale tra i più geniali e controversi del Novecento italiano, in varie forme, dalla letteratura al cinema, seppe anticipare le trasformazioni della società italiana, evidenziandone limiti.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 2 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

In mattinata potrai fare pace con il lavoro, con gli impegni e con tutte quelle cose che aspettavano te per funzionare, per essere risolte. Ecco perché poi, nel pomeriggio, sentirai una maggiore voglia di dire, di parlare, potrai esprimerti molto meglio. Una settimana (e un mese) che parte bene.

Toro

Poco prima di lasciare il tuo segno (lo fa controvoglia perché lei ti ama), la Luna ti aiuterà a trovare uno splendido accordo con il lavoro, con tutti quegli impegni tipicamente da lunedì che oggi, grazie al pianeta, non ti peseranno mai, non saranno noiosi o fastidiosi. Inizi la settimana con il sorriso.

Gemelli

La Luna entrerà nel tuo segno nel pomeriggio, ma non arriverà a mani vuote. Perché quando inizierà a vivere tra le tue stelle lei avrà appena fatto l’amore con Saturno, si sarà cioè caricata di un’energia serena ma responsabile, qualcosa di davvero ideale per affrontare al massimo il lunedì.

Cancro

Davvero un bel modo di iniziare la settimana. Perché la tua amatissima Luna incontrerà Saturno (in trigono), facendoti sentire più forte, più vicina a chi ami, pronta per affrontare tutto ciò che il lunedì avrà in serbo per te. Prova a non avere mai paura, a credere di essere in sintonia con le forze del presente.

Leone

La tua settimana inizierà in modo estremamente serio, responsabile, qualcosa che ti impedirà di non occuparti o preoccuparti delle piccole cose, di tutti quei dettagli che ti aiuteranno a cominciare bene con tutto. Poi, dal pomeriggio, ogni cosa si farà più leggera, più gentile e simpatica.

Vergine

Per te la precisione e la responsabilità non sono mai un vero problema, un peso o una fatica. E lo saranno ancora meno in questo inizio di settimana, quando cioè la Luna ti aiuterà a vivere ogni impegno con la massima convinzione, senza cioè fare fatica, senza doverti sforzare troppo.

Bilancia

Nella prima parte del lunedì dovrai forse accettare che qualcuno si stia impegnando moltissimo, che ci sia bisogno di aiutare chi sta facendo uno sforzo. Ma poi, insieme alla Luna in buona posizione, arriverà anche la leggerezza, anche la voglia di fare ogni cosa con entusiasmo e passione.

Scorpione

Non farti condizionare da una mattinata in cui qualcuno ti obbligherà a impegnarti, a fare i conti con cose e situazioni che non ti consentono troppa leggerezza, che esigono da te il massimo. Perché con il passare delle ore ogni cosa tornerà alla normalità, e tu ti sentirai subito meglio, subito gentile.

Sagittario

Quella Luna che oggi entrerà in opposizione dal pomeriggio, porterà con sé un ottimo rapporto con l’impegno, con la precisione. Per questo sentirai di dover dimostrare alle persone vicine tanta attenzione, di non poterti permettere troppa distrazione o una scarsa cura del lunedì.

Capricorno

Per tutta la prima parte del lunedì, davvero il Capricorno potrà sperimentare un rapporto speciale con chi ama, con la fantasia e l’immaginazione. Così la settimana inizierà piuttosto bene, con idee e soluzioni fatte apposta per risolvere ogni problema, per rendere poco importanti gli ostacoli.

Acquario

Non avere paura di fare i conti con te stessa, con i tuoi limiti e le tue qualità (persino con i difetti). In mattinata dovrai infatti curare più da vicino qualcosa che ti riguarda, per poi però stare subito molto meglio, per poter sorridere a questo lunedì dallo stile imprevedibile. Proprio come te.

Pesci

Speciale il tuo modo di vivere questo lunedì. Perché, grazie a una Luna forte e solidissima, potrai cominciare la settimana in modo facile, preciso, mai troppo distante dalla perfezione. Per poi lasciare lentamente andare l’attenzione, per dare più importanza alle cose personali, ai tuoi problemi.