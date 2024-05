Una serata per dire no al frazionamento del Cinema Luxor

Il Cinema Luxor è uno dei grandi nodi irrisolti di Ponte di Piave. Da vent’anni l’imponente struttura è abbandonata e solo recentemente è stato annunciato un finanziamento, ottenuto dal ministero (curiosamente da quello dei Trasporti ed infrastrutture) per il suo restauro, ma il progetto previsto ne ridurrebbe la capienza, riducendo i posti disponibili e stravolgendo così le possibilità di utilizzo, e molti in paese non sono d’accordo. Martedì 28 maggio alle 20.45 il Cinema Luxor sarà l’argomento principale di una serata organizzata dalla Lista “Ponte per tutti” e dal candidato sindaco Alvise Tommaseo Ponzetta. La serata è in programma presso il Ristorante Alla Croce di Negrisia e vedrà presenti ben cinque sindaci di altrettanti Comuni del trevigiano: Rossella Cendron, sindaco di Silea; Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto; Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda; Paola Moro, sindaco di Monastier e Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza. “Il frazionamento del Cinema Luxor sarebbe un grave errore – afferma Alvise Tommaseo Ponzetta – e nel corso del nostro incontro con i cittadini spiegheremo nei dettagli il perché. La serata sarà anche un’occasione per ricordare alcuni cari amici, come Beppe Covre, che ha saputo essere un grande amministratore in queste zone.” La cittadinanza è invitata.