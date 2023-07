La venere polacca Amandha Fox al New 1000 Lire

Venerdì 28 luglio p.v. tutti i veri amanti della night life veneta si daranno appuntamento al New 1000 Lire Lap dance di Preganziol ( Treviso ) dove si celebrerà il Power Flower Party che vedrà la presenza della radiosa diva dell’adult entertainment europeo Amandha Fox, nonché di Lara De Santis e Lady Blue . La Venere polacca è stata chiamata dal competente staff del New 1000 Lire ad “ incendiare “ con il suo live show il palco centrale di questa prestigiosa location fra le cinque più prestigiose d’Italia. NON SOLO STELLA DEL CINEMA ADULT - Calendar girl , show girl, nonché ultimamente è stata in cima alla classifica di Spotify grazie al brano “ Malatia Malatia “ ( realizzato in collaborazione con Ciccio Merolla ) . Quando si pensa ad Amandha FOX ci vengono in mente le sue curve da capogiro, le sue forme sinuose, la sua pelle liscia e madreperlacea, i suoi capelli setosi nero corvino, i suoi occhi magnetici, nonché il suo fisico statuario e il suo lato b da urlo… Allo stato è una delle influencer più gettonate visto il milione e duecentomila followers che può vantare sul suo profilo Amandha Fox Real . In considerazione di ciò era stata adocchiata dalla produzione Endemol per partecipare alla prossima edizione di Grande Fratello . L’obiettivo primario dell’ organizzazione di questo avvenimento è quello di confermare il New 1000 Lire di Preganziol come il luogo ideale dove trascorrere il tempo libero all’insegna dell’ottima musica e della trasgressione più raffinata sul consolidato modello dei templi del divertimento europeo . “ Amo i miei fans veneti – precisa Amandha Fox - che recentemente mi hanno vista nelle vesti di madrina nella seconda edizione del “ Veneto Sex ” . Mi auguro venerdì 28 luglio di incontrarli numerosi al New 1000 Lire ” .