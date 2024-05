A scuola in bici a Campo di Pietra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta martedì 28 Maggio presso la Scuola Elementare F. Pascon di Campo di Pietra LA GIORNATA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE, che ha visto la partecipazione di circa 80 ragazzi. In un futuro sempre più green e sostenibile, nell'accezione più generale del termine, giusto sottolineare l'iniziativa che è stata organizzata su impulso della ciclista Valentina De Pizzol (fresca vincitrice del Campionato Nazionale Gravel) che ha fortemente ideato e realizzato questo evento con la collaborazione delle Maestre dell'Istituto ed in particolare della Coordinatrice Francesca Berto. La giornata è stata strutturata in due distinte sessioni e già dalla mattina vedere quel proliferare di piccoli ciclisti (accompagnati dai genitori) che si recavano a Scuola utilizzando la ciclabile ed i marciapiedi a cavallo di quello che per antonomasia è lo strumento della libertà di ogni bambino lasciava capire forse quello che dovrebbe essere il desiderio di ogni Amministrazione proiettata in un futuro a breve-medio termine. Il primo modulo è stato effettuato nelle classi dove ai bambini sono state fornite nozioni generali sull' uso e manutenzione della bicicletta, sulla sicurezza nella circolazione sulle strade, sull'importanza di praticare sport all'aria aperta e sull'impatto ecosostenibile che l'uso di mezzi come la bicicletta ha sull'ambiente che ci circonda. La seconda sessione invece è stata quella ludica (perché la bici è un mezzo di trasporto sano ed ecologico ma è anche e sempre uno strumento di gioco) è stata fatta all'aperto presso l'oratorio San Mauro in Piazza Abate Michele Colombo di Campo di Pietra con una dimostrazione pratica su un percorso di abilità da percorrere in bicicletta, dove i bambini hanno potuto divertirsi e capire come si svolge una manifestazione sportiva. La giornata è stata organizzata con la collaborazione di ACSI Nazionale (Associazione Cultura Sport e Tempo Libero) che ha curato ogni particolare e si è conclusa con la premiazione di tutti i piccoli protagonisti della giornata che hanno portato a casa un meraviglioso ricordo dell'iniziativa appena vissuta. Un grazie particolare al Presidente Nazionale ACSI Dott. Emiliano Borgna per aver presenziato ed aver reso possibile la riuscita dell'evento, sempre attento a trasmettere i sani valori che lo sport trasmette ma anche ad attivare progetti educativi per avvicinare i bambini alla sostenibilità. A Salgareda si pensa al futuro.