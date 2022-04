Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole si è concluso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Erano 170 i partecipanti diretti da Deborah Trento e Beatrice Zaffi. Questi gli esiti. Nel draw maschile di singolo, affermazione di Andrea Vittadello della Canottieri Padova con un doppio 6/4 sul bassanese Giovanni Vedove Fiorese. Terzi posti per l’under 16 dell’Eurosporting Tv Francesco Biasotto e per l’under 18 del Trebaseleghe Edoardo Bavato. Nel femminile podio tutto veneziano. Finale tra le compagne di squadra del Green Garden Laura Monetti e Federica Stocco. La coppa più grande è stata vinta da quest’ultima al terzo set per un paio di punti. Terza la giocatrice del Green Garden Margherita Moretti e quarta Monica Gasparini del Breganze. Nei doppi ad iniziare da quello misto, successo per i vicentini Manuel Massagrande e Monica Gasparini sul duo trevigiano dell’Eurosporting Martina Miglioranza e Giuliano Tonini. Nel maschile Massimo Fommei ed Alberto Potti sul duo Andrea Bronca e Riccardo Pacorini. Nel femminile Carlotta Mattiazzi e Favaro Giulia al terzo set sulla coppia Martina Galea e Sabrina Zigante. A Vedelago a cura dell’Alpe Adria fino al 1° Maggio Torneo di Primavera maschile per giocatori di 4^ e 3^ categoria fino al grado di 3.5. Erano 72 i tennisti ai nastri di partenza. La giornata di Domenica 24 prevede l’inizio gare alle ore 09 con l’inizio del main draw. Sono già aperte le iscrizioni per il torneo successivo che si svolgerà dal 07 al 22/5. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Sono 150 i giocatori in tenzone diretti da Adriana Condrat. Inizio incontri dalle ore 12 fino alle ore 19.30. Per gli amanti dell’erba nel weekend 23 e 24 Aprile ci sarà la prima competizione stagionale a San Marco di Resana. Da battere Daniela Roman con tessera udinese. Le partite del rodeo femminile inizieranno dalle ore 10 fino alle ore 16.00. Sono già aperte per quello maschile che si terrà il weekend successivo. Il Rodeo della Barchessa di Casale sul Sile, annullato per inagibilità dei campi. A Sernaglia della Battaglia fino al 08 Maggio è iniziato il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Domenica 24 i giocatori entreranno in campo dalle ore 09.00.