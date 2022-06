all'open femminile trofeo autotrasporti pagotto al park di villorba è tempo di semifinali.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Park di Villorba l’Open femminile diretto da Gianfranco Griso e Giuliano ferro è giunto alle semifinali. A questo penultimo atto vi sono giunte l’under 16 vicentina Carolina Dibenedetto, che si è imposta in due set sulla giocatrice di casa Penelope Ronchi e l’altra pupilla di casa Emily Iosio. Una Iosio scatenata che è riuscita ad imporsi sul filo di lana nel derby con la trevigiana Sveva Maria Ricci dell’Eurosporting. Incontro esaltante che vedeva sotto per 2-6 nel primo set la più esile Iosio, rispetto alla più strutturata Ricci. Iosio che rimetteva in parità l’incontro trovandone il bandolo della matassa per 6/3, e sulla fiducia ritrovata nella sua prestazione e nei suoi colpi, le due coetanee arrivavano punto su punto al long tie-break. Qui fors’anche grazie al tifo di casa l’incontro volgeva in favore di Emily che chiudeva l’incontro sul classico 10-8. Le semifinali sicuramente nel tardo pomeriggio di lunedì vedranno i seguenti abbinamenti. La favorita del seeding Anna Sturmigh alfiera di casa con la sorpresa del torneo Carolina Dibenedetto e l’altra vicentina Kristal Dule con Emily Iosio. Quasi concluso il draw di 3^ allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle con 60 partecipanti. 5.000 € il montepremi, di questo Open agli ordini di Andrea Camarin e Giuliano Ferro, che porterà i migliori tennisti veneti di seconda categoria alle sfide più calde. La giornata di Lunedì vede l’inizio delle competizioni alle ore 17.00 fino alle ore 21.30 circa. A Castelfranco fino al 15/6 Toneo Giovanile in Via Sicilia, per giovani tennisti dai 10 ai 14 anni. Sono 64 i giovani in tenzone coordinati da Massimo Pelloia e Nadia Schiavon. Nella sezione Under 12 alle 16 semifinale tra Edoardo Voltarel del Plebiscito di Padova e Damiano Cappellotto del Mw di Ormelle. Alle 17 per l’under 14 Lorenzo Maria Archenti incontrerà il vincente tra Pietro Conte ed Elia Zonta. Fino al 15/6 all’Ostani di Montebelluna torneo di 4^ maschile. Un’ottantina i giocatori coordinati da Natalja Tonazzo e Massimo Nicoletti. Le gare di Lunedì sono quelle di semifinale e si terranno: alle 19 tra Mirco Binotto e Vincenzo Loporcaro e alle 20 tra Giuseppe Bottega e Luca Guerretta. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. Sono 60 i giovani pronti a misurarsi tra di loro nelle categorie 10-11 e 12 anni. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5, e record di iscritti. Sono 130 i giocatori agli ordini di Gabriele Gesua Sive Salvadori e Loredana Venturini. A Silea torneo di 3^ femminile dall’11 al 19 Giugno diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Mauro Cenedese, dove saranno 41 le partecipanti alla kermesse. Per lo spettacolo da vedere a Gaiba, su erba naturale, il torneo Wta 125 iniziato oggi 13 Giugno fino al 19 Giugno dove si daranno tenzone 32 giocatrici con ranking mondiale dalla 50 alla 143. Partite di oggi Lunedì 13. Iniziano alle 12.00 sul campo 1 la svizzera Ylena In-Albon 119 con la francese Chloe Paquet 101. Alle 12.30 sul centrale Lucia Bronzetti n°72 e tds numero 3 opposta alla lituana Justina Mikulskyte n°202. Verso le 13.30 circa incontro a seguire sul campo 1 la ceca Linda Fruhvirtova n°184 con la rumena Ana Bogdan n°91. Alle 14.00 sul campo numero 2 il doppio Gumulya-Hsyeh contro Diatchenko-Kalashnikova. Alle ore 14.00 circa sul centrale la wild card della federazione italiana Matilde Paoletti n°970 incrocerà la racchetta della svizzera Susan Bandecchi n°190. Alle 15.00 circa court 1, l’ungherese Fanny Stollar 150 con la francese Harmony Tan 121. Alle 15.30 circa sul court 2 il duo Mihalikova-Minnen contro Mikulskyte-Tjandramulia. Alle 17.30 sul centrale la belga Ysaline Bonaventure 170 con la russa Elina Avanesyan n°138. Ingresso gratuito fino agli ottavi di Giovedì 16 con prenotazione posto su www.venetopen.com. Gli ultimi 3 giorni i biglietti avranno un prezzo intero di €15 ma ci saranno sconti per giovani e tennis club. Dal 17/6 al 27/6 Istrana circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15 Giugno. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Giugno Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/6. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6.