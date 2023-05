Alla conquista del mugello circuit: axon seven team scende in pista per il round 2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si torna in pista. A due settimane di distanza dal primo appuntamento della stagione, nel fine settimana il Mugello Circuit ospiterà il Round 2 del Campionato Italiano Velocità 2023. Si tratta di una delle competizioni più attese del panorama motociclistico italiano e quest’anno la sfida si presenta particolarmente avvincente con la nuova categoria del CIV, la SSP Next Generation, che promette spettacolo e tanta adrenalina. Uno dei team più attesi è sicuramente l’Axon Seven Team, che ha un lungo palmarès alle spalle e schiera tre piloti di grande talento sui curvoni toscani: Marco Bussolotti, uno dei piloti più esperti e vincenti del Campionato che ha già dimostrato di essere un avversario temibile; Armando Pontone, che è riuscito a farsi notare anche lui nella scena nazionale conquistando il terzo posto nella SSP 600 lo scorso anno; e il più giovane della squadra, il giapponese Shogo Kawasaki, molto veloce e aggressivo. La tappa del Mugello rappresenta per l’Axon Seven Team una sfida molto importante; il team manager Paolo Cannizzaro ha parlato della competizione, sottolineando l’importanza di guadagnare punti per la classifica del Campionato. «Siamo pronti a scendere in pista per dare il massimo – dice Cannizzaro –, sappiamo che la competizione sarà impegnativa, ma i nostri piloti sono in gran forma e sono motivati e determinati a fare bene, insieme a un team tecnico altamente qualificato che personalizza ogni moto alle specifiche di guida di ogni pilota. Ci aspettiamo una gara molto combattuta ma noi abbiamo lavorato sodo per prepararci al meglio!». Il Mugello Circuit è uno dei circuiti più prestigiosi d’Italia, non è un caso che sia stato scelto come sede di importanti competizioni internazionali, come il Gran Premio d’Italia di MotoGP, con curve e salite mozzafiato e un lungo rettilineo che richiedono un’elevata dose di concentrazione e mettono alla prova le abilità dei piloti. Ufficio Stampa Axon Seven Team - Guenda Calderaro 328.0575 328 info@gcpress.it