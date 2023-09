alle 16 le finali dell'open di mogliano salviato-dal santo. a motta in corso quelle dei giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday Oggi alle 16.00 si conclude il 9° Trofeo Open di Mogliano con 2.000€ di montepremi. Erano 91 gli iscritti totali coordinati da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro. Di fronte il vicentino Tommaso Dal Santo ed il bassanese Francesco Salviato. Finali in corso anche a Motta di Livenza del torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Erano 139 i giovani in gara coordinati da Maurizio Epifano e Diego Antonini. Fino al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Fino al 17/9 ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. Fino al al 19 Settembre al Park di Villorba Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Volpago 16 e 17 Settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 23/9 al 08 Ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/9. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/9.

