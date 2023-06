Andolfi a San Marino, Bizzotto al Carnia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Doppio impegno per un fine settimana che in casa Xmotors Team si attende con particolare attenzione, ad iniziare dal quarto appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto Rally, massima serie tricolore che vedrà al via Fabio Andolfi. Il pilota di Savona, sempre affiancato da Nicolò Gonella sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MS Munaretto, si prepara all'esordio stagionale sullo sterrato, quello del San Marino Rally. L'appuntamento bianco azzurro, in programma per Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno, vedrà il portacolori della scuderia di Maser, sostenuto anche dalla patavina La Superba, tentare di giocare la carta delle strade bianche per ridurre il gap dalla sua seconda piazza alla leadership. “Il percorso di gara sarà nuovo per me” – racconta Andolfi – “e l'ultima volta che ho corso qui risale al 2021. In quell'occasione è andata bene, terminando secondi assoluti, quindi possiamo dire che lo sterrato, seppure sia presente in forma molto ridotta nell'italiano assoluto, potrebbe esserci amico. Abbiamo un bel divario da recuperare su Crugnola ma il campionato è ancora molto lungo e tutto può accadere. Dobbiamo continuare a crederci e puntare sempre al massimo risultato. Grazie a tutti quelli che mi stanno supportando in questo programma, ad iniziare da ACI Team Italia e proseguendo con MS Munaretto, Pirelli, Xmotors Team, La Superba, il mio navigatore, la mia famiglia e tutti quelli che faranno il tifo per noi in speciale.” Da un CIAR che vede il sodalizio trevigiano protagonista di primo piano ad una Coppa Rally ACI Sport che, in quarta zona tra le Rally4, regala un Giampaolo Bizzotto in formato lepre. Il pilota di Tombolo, vincitore del primo appuntamento corso sulle strade del Bellunese, tornerà a far coppia con l'inseparabile Sandra Tommasini, sulla Peugeot 208 Rally4 di PR2 Sport. La seconda punta in campo avrà il compito di difendere la leadership nella serie al prossimo Rally Valli della Carnia, una classica del rallysmo in Triveneto, particolarmente amata dai piloti, che andrà in scena tra Sabato 17 e Domenica 18 Giugno in provincia di Udine. Così come nel tricolore assoluto anche l'alfiere schierato in CRZ sarà sostenuto da La Superba. “Sarà la nostra seconda tappa in Coppa Rally ACI Sport di quarta zona” – racconta Bizzotto – “e cercheremo di continuare quel percorso di crescita che abbiamo iniziato al Bellunese. Questo mezzo ci ha dato ottime sensazioni, già dai primi chilometri, ed arriveremo in Carnia dopo un bel duello vissuto con De Barba. Siamo carichi e cercheremo di essere competitivi perchè, essendo i leader della zona tra le Rally4, è naturale che tutti cercheranno di starci davanti. La gara e la location ci piacciono molto perciò non vediamo l'ora di correrci. Un particolare ringraziamento lo voglio fare a Sandra, ai nostri partners, alla squadra ed alla scuderia perchè stiamo lavorando bene, tutti assieme, e vogliamo continuare così.” “Si preannuncia un fine settimana ricco di spunti interessanti per noi” – racconta Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “e ci auguriamo che i nostri possano fare molto bene.”