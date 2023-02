Cani in adozione a Treviso, bellissimi e affettuosi

Se guardare video e foto di gattini e cagnolini ti fa sentire bene, immagina come sarebbe tenere uno di quei batuffoli di pelo in braccio, di sentire il loro miagolio o guaito buffo, sentirlo accoccolarsi e addormentarsi fiducioso... non c'è niente di più bello che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere un animale domestico è un'esperienza così speciale, non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini.

Avere un animale in casa è un impegno, ma lo sforzo e il sacrificio non sono nulla se paragonati ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale: gli animali domestici aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress.

Un cane è una compagnia straordinaria. I cani non parlano ma sono una presenza dall’intensità e profondità quasi impossibili da descrivere a parole. Con lui si chiacchiera, si gioca, si comunica, si va in giro, senza mai sentirsi soli. Quando ti vede da lontano e si lancia in una corsa che si conclude in un abbraccio festoso, è così che ti dice quanto ti vuole bene.

I cani ti aiutano a socializzare. Essi, infatti, hanno bisogno di attenzioni e di uscire per cui il padrone attento e affettuoso almeno per qualche ora è costretto a dimenticarsi del caos della sua esistenza per fare una camminata, quattro passi al parco, un giro del quartiere.

Una zampa che si allunga alla ricerca di carezze, una testa più o meno grande che si appoggia sulla gamba alla ricerca di

conferme, un corpo che si appoggia alle gambe alla ricerca di sicurezza. Sono solo alcuni tra i tanti motivi per cui

avere un cane è bellissimo e rende la vita migliore.

Cani in adozione a Treviso

Sono arrivati al Rifugio Enpa di Treviso 11 cuccioli che cercano casa con urgenza, hanno dai 3 ai 5 mesi, taglia media, per adesso sono stati sverminati, chippati e vaccinati.

Verranno affidati a famiglie affidabili e consapevoli che un cane è per sempre nonostante tutto.

Si chiamano :

MADISON

MARGHERITA

MARINA

MORGAN

MATILDE

MILU'

MANOLO

MUFASA

MOZART

MANGO

MANILA

No persone troppo anziane.

No a famiglie assenti ore ed ore.

Sterilizzazione obbligatoria per tutti.

Si trovano al Rifugio di Ponzano Veneto a Treviso

Per info/adozione: dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì 0422 484019, Isabella 392 7765874

Se si desidera veramente un cane, non è necessario che sia di razza: un meticcio può essere un vero amico, capace di dare moltissimo senza chiedere niente di speciale in cambio, se non il vostro amore e il vostro rispetto.

Un cane di canile che deve tornare a casa con te, è felice, cerca per essere coccolato, la relazione che si stabilisce con lui è unica e ti fa sentire speciale. I cani ti scelgono, e quando lo fanno per loro non c'è nessun altro al mondo.

Rifugio Enpa di Ponzano Veneto Treviso

Per appuntamento e visita:

Dalle 9/12: 0422 484019

Dalle 15/18 al cell 392 776 5874

Sito: Enpa Treviso