Cani in adozione a Treviso, bellissimi e affettuosi

Se guardare video e foto di gattini e cagnolini ti fa sentire bene, immagina come sarebbe tenere uno di quei batuffoli di pelo in braccio, di sentire il loro miagolio o guaito buffo, sentirlo accoccolarsi e addormentarsi fiducioso... non c'è niente di più bello che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere un animale domestico è un'esperienza così speciale, non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini.

Avere un animale in casa è un impegno, ma lo sforzo e il sacrificio non sono nulla se paragonati ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale: gli animali domestici aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress.

Un cane è una compagnia straordinaria. I cani non parlano ma sono una presenza dall’intensità e profondità quasi impossibili da descrivere a parole. Con lui si chiacchiera, si gioca, si comunica, si va in giro, senza mai sentirsi soli. Quando ti vede da lontano e si lancia in una corsa che si conclude in un abbraccio festoso, è così che ti dice quanto ti vuole bene.

I cani ti aiutano a socializzare. Essi, infatti, hanno bisogno di attenzioni e di uscire per cui il padrone attento e affettuoso almeno per qualche ora è costretto a dimenticarsi del caos della sua esistenza per fare una camminata, quattro passi al parco, un giro del quartiere.

Una zampa che si allunga alla ricerca di carezze, una testa più o meno grande che si appoggia sulla gamba alla ricerca di

conferme, un corpo che si appoggia alle gambe alla ricerca di sicurezza. Sono solo alcuni tra i tanti motivi per cui

avere un cane è bellissimo e rende la vita migliore.

Will

So' Figo So' Bello , sono un cane fotomodello

Sono simpatico e giocoso, di tutto in Rifugio sono il ragazzino impetuoso.

Will, 1 anno circa, mix molossetto di una simpatia e allegria unica!!!

Abituato ad indossare la pettorina, bravo a guinzaglio, non sembra avere particolari problemi, anche se ha ancora un po’ di esperienze da fare per poter crescere un cane adulto ben competente.

Possibile l’affido anche in famiglia alla prima esperienza con i cani, la cosa importante è che siano disponibili a seguire qualche piccolo consiglio e che non venga lasciato troppo tempo a casa da solo.

Per conoscerlo fissare una visita al Rifugio: dalle 9/12: 0422 / 484019 Per info/adozione Mara 347 / 9813509

WHISKY

Per ubriacarsi di dolcezza, simpatia e bontà!

WHISKY é uno splendido meticcio (simil pastore belga) di 1 anno e 9 mesi.

Maschio già Sterilizzato.

Adatto a famiglie dinamiche e anche a nuclei famigliari con bambini.

Da testare la compatibilità con altri cani o eventualmente gatti.

Per info: RIFUGIO ENPA di Ponzano Veneto (TV)

Rifugio Enpa di Ponzano Veneto Treviso

Per appuntamento e visita:

Dalle 9/12: 0422 484019

Dalle 15/18 al cell 392 776 5874

Per info/adozione Isabella 392 / 7765874 Mara 347/9813509

Sito: Enpa Treviso