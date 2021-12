Adottare un cane a Treviso: Mirna, Rollo, Lampone sognano una famiglia

Se si desidera veramente un cane, non è necessario che sia di razza: un meticcio può essere un vero amico, capace di dare moltissimo senza chiedere niente di speciale in cambio, se non il vostro amore e il vostro rispetto.

Un cane di canile che deve tornare a casa con te, è felice, cerca per essere coccolato, la relazione che si stabilisce con lui è unica e ti fa sentire speciale. I cani ti scelgono, e quando lo fanno per loro non c'è nessun altro al mondo.

Un cane è una compagnia straordinaria, non parlano ma sono una presenza e una compagnia dall’intensità e profondità quasi impossibili da descrivere a parole. Con un amico a 4 zampe si chiacchiera, si gioca, si comunica, si va in giro, non ci si sente mai più soli.

Cani in adozione a Treviso

Mirna, un anno, mix pastore taglia media

Estremamente intelligente, vivace e attiva, non è un classico cane da divano, ma molto adatto per la compagnia di grandi e piccini perché è un vera trascinatrice.

Ama esplorare scorrazzare in giro e giocare, è un cane sempre in movimento, adatto per persone attive.

Se volete conoscerla fissate una visita al Rifugio:

Dalle 9/12: 0422 / 484019

Dalle 15/18 al cell 327 / 639 3003

Per info/adozione Mara 347 / 9813509

Cielo di color grigio e molte vecchie foglie gialle e arancioni trascinate per le strade dal vento.

JASPER, ROLLO, NASO, ULTIMO, AX, RIO, ANDREW e LAMPONE sono andati in passeggiata con i volontari del Rifugio Enpa di Ponzano Treviso.

Tutti sono cani magnifici, e in queste occasioni si ha modo di conoscerli meglio, sapere quali sono le loro caratteristiche testandoli in sicurezza in ambiente diverso dal rifugio.

Una meravigliosa esperienza per loro.

Tutti i cani delle foto cercano adozione.

Se volete conoscerli fissate una visita al Rifugio.

Dalle 9/12: 0422 / 484019

Dalle 15/18 al cell 327 / 639 3003

Per info/adozione Mara 347 / 9813509