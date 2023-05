Bella, Orzo, Bimbo, Moka, sono dei dolcissimi mici che cercano adozione

Adottare un animale non è un gioco, per questo occorre sottolineare l'importanza di adottare in modo consapevole. Si tratta, infatti, di una scelta che cambia la vita perché un pet non è un peluche, e una volta entrato in casa diventa a tutti gli effetti un membro della famiglia, e occorre prendersene cura a 360°.

Di conseguenza, è bene prendere una decisione pensata, ragionata e, appunto, consapevole. Per questo, prima di adottare un amico a 4 zampe occorre valutare tutta una serie di fattori, come lo spazio e, soprattutto, tempo di qualità da dedicargli in modo da costruire un legame e una relazione forte e indissolubile.

L'adozioni però è anche l'occasione per trovare un amico a quattro zampe che regala affetto, compagnia, e una relazione che arricchisce la vita.

L'associazione Gatti Vagabondi di Treviso ora ha dei piccoli mici abbandonati che cercano una famiglia amorevole.

BELLA

ORZO

Bella, Orzo, Bimbo, Moka, hanno circa 40 giorni e ancora bisogno della loro mamma Valentina. Saranno adottabili tra circa un mese preferibilmente in coppia o con altro micio. Si trovano in stallo a Treviso. Verranno affidati previo preaffido e firma del modulo di adozione che prevede obbligo di sterilizzazione. Si cerca adozione in Veneto.

Per informazioni: Catia 335 7489363 (whatsapp o messaggi e sarete richiamati), Ferrida 329 2037389 (solo chiamate).