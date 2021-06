Inventata a Treviso la prima birra per cani italiana

Una sana e gustosa bevanda per l'aperitivo degli amici a 4 zampe: «è piaciuta moltissimo, appena prendiamo in mano la lattina iniziano a scodinzolare...»

Seduti al pub in compagnia del nostro amico peloso, che sogna di bere la sua birra, come noi. Un sogno che a breve diventerà realtà. Nasce infatti “Pawse” la prima birra per cani 100% italiana. È l’ultima novità lanciata dall’azienda “Da Pian” di Ponzano Veneto (TV), leader nella distribuzione di bevande su tutto il territorio nazionale. Si tratta della prima realtà italiana a proporre una birra per cani.

La birra si chiama “Pawse”, nome nato da un gioco di parole tra “paw” (zampa) e “pause” (pausa). Insomma una bibita per un aperitivo che sia un momento di pausa e relax non solo per le persone, ma anche per i nostri accompagnatori pelosi. Una prima distribuzione, riservata per il momento al canale Ho.re.Ca., partirà a fine giugno ed andrà a coprire l’intera stagione estiva. La bevanda sarà confezionata in lattine d’alluminio da 33 cl, comode da stappare e versare. I locali potranno proporla, abbinandola alla vendita della normale birra, richiesta dai padroni.

“I cani fanno sempre più parte della vita degli italiani - spiega Raffaella Da Pian, amministratrice di Da Pian 1904 - pensiamo al loro benessere e alla possibilità di condividere con loro momenti ed esperienze. Anche una pausa per un aperitivo al pub. Per questo abbiamo pensato ad una birra per cani. È stata realizzata da Alessandro Marcucci, titolare della Fidovet, azienda marchigiana con una qualificata esperienza nella produzione alimentare per animali, che come noi sperimenta e ricerca eccellenza e innovazione. Abbiamo condiviso test e ricette in questi mesi fino ad arrivare ad un prodotto ovviamente analcolico, non gasato, proteico e vitaminico, senza additivi chimici e con materie prime di altissima qualità. Una bevanda sana e genuina per i nostri amici a 4 zampe”. Tra gli ingredienti della Pawse, oltre all’acqua pastorizzata, ci sono fruttosio, miele e un pizzico di sale. Niente alcol né luppolo ovviamente.

I primi test hanno dato risultati entusiasmanti: i cani della famiglia Da Pian sono stati i primi ad assaggiare la nuova bevanda. “È piaciuta moltissimo, appena prendiamo in mano la lattina iniziano a scodinzolare… – aggiunge Raffaella Da Pian – contiamo che i gestori dei locali possano apprezzare questo tipo di offerta che rappresenta una grande opportunità. Gli avventori preferiscono cambiare locale piuttosto che rinunciare alla compagnia del proprio cane… Quasi tutti i locali ormai sono dog-friendly e aggiungere la possibilità di offrire una bibita per cani sarà di sicuro un plus per gli stessi esercenti. Sarà un modo per condividere appieno un momento di convivialità con il nostro migliore amico. Ed i padroni saranno di sicuro invogliati a tornare nello stesso locale con il proprio amico a 4 zampe”.

Come è nata l'idea

L’idea è nata qualche mese fa, in piena pandemia. Durante il lockdown infatti i cani sono stati per molti l’unica vera e presente compagnia tra le mura domestiche. Sono 3,5 milioni le famiglie in Italia ad aver acquisito un cagnolino durante o poco dopo il primo lockdown del 2020 (fonte: Coldiretti). Nel corso del 2020 le adozioni di cani e gatti sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente (fonte: Enpa). Ad oggi il 28% delle famiglie italiane infatti ospita in casa almeno un cane.

Quello della birra per cani è un vero trend. In diversi paesi stranieri (Usa, Regno Unito, Belgio, Brasile) la produzione è iniziata da oltre un anno, con grande successo. In Italia finora nessuno ci aveva pensato. Da Pian 1904 dunque è la prima azienda italiana a proporre una birra per cani, a testimonianza di profonda sensibilità ed affetto verso gli amici a 4 zampe.

L'azienda

Da Pian Srl è un’azienda trevigiana fondata nel 1904 leader nel settore della distribuzione e importazione di birre artigianali, vini, premium spirits e bevande. La sede aziendale si trova a Ponzano Veneto (TV), ma l’impresa opera su tutto il territorio nazionale. Con 27 dipendenti, 12 agenti di commercio, 15 mezzi di proprietà, una nuovissima cella frigorifera da 400 mq, l’azienda distribuisce sul territorio nazionale bevande per un totale di 4.000 referenze. Tra queste 400 tipologie di birre diverse, sia a km 0 che estere, 500 di vino di alta qualità, 1.000 di spirits (whisky, gin, amari, vodka, tequila, sakè, toniche etc.). Dal 1904 ad oggi ben quattro generazioni della famiglia Da Pian si sono succedute alla guida dell’impresa, ciascuna lasciando alla successiva un patrimonio inestimabile di amore e passione per il lavoro, attaccamento ai valori della famiglia e dell’onestà, grandissimo spirito di squadra. Per ricordare coloro che hanno guidato l’impresa, sono state create 3 birre speciali. La 1904 Sebastiano Da Pian in memoria del bisnonno fondatore e del suo spirito fiero e tenace. La 1920 Giuseppe Da Pian, una rossa dal carattere generoso e dall’ineguagliabile personalità, dedicata al nonno. La 1968 Riccardo Da Pian, prodotta per la prima volta nel 2021, una Ipa elegante e inebriante così com’era il padre degli attuali proprietari, Raffaella e Maurizio Da Pian. L’impresa da sempre promuove il consumo responsabile di alcolici, moderato, consapevole, conviviale e di qualità, attraverso incontri formativi con esperti e produttori che illustrano i prodotti e la loro composizione, valutandone proprietà ed effetti. In materia di sostenibilità ambientale si inquadra invece l’adesione a importanti iniziative, come la collaborazione con Acquainbrick insieme alla quale è stato creato il progetto “Love Nature, Kiss the Monkey” proponendo acqua purissima in brick di cartone 100% riciclabile e composto al 70% da materia vegetale. Il tutto nell’ottica di limitare l’uso della plastica. Con l’adesione al piano “100% energia pulita Dolomiti Energia” per la fornitura elettrica l’azienda ha evitato l’emissione di 27,3480 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.