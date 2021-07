Pelosi in cerca di adozione a Treviso

L'estate si avvicina ed è un momento critico per gli animali, si sentono più soli, hanno bisogno di una famiglia, di passare del tempo all'aria aperta, al sole e nella natura. Anche gli umani sentono questo bisogno, cosa c'è di meglio che passare del tempo in compagnia del proprio amico a 4 zampe!

Se sei alla ricerca di un cane da accogliere e a cui dare tutto l'amore e l'affetto di cui ha bisogno, allora sei nel posto giusto! Oggi vogliamo presentarti alcuni dei cani dell'Asilo di Enpa Treviso che non aspettano altro che di essere adottati.

FRANK



DOLCE

Frank è un cagnolino di circa 2 anni. E' un cane un pò timido ma solo con chi non conosce. Ama le carezze ed è molto dolce. Sterilizzato.

MILO



S.I.M.P.A.T.I.C.I.S.S.I.M.O.

MILO è un meticcio incrocio con Setter Drahthaar di quasi 2 anni di età (nato il 22/07/2019). Maschio non ancora sterilizzato ma lascerà la struttura solo dopo la sterilizzazione. Taglia Media. Pelo Medio/Lungo. Mantello Bianco/Nero. Carattere giocoso e simpatico all'ennesima potenza. Adatto a famiglie giovani e attive vista la voglia di giocare del cane e la sua giovane età.

CICO



IL BELLO

Cico meraviglioso cagnolino di circa otto anni maschio di taglia medio piccola. Un po' timido con chi non conosce ma per un buon bocconcino si scioglie subito. Aspetta da molto la sua occasione. Abituato a stare con altri cani. Sterilizzato.

FLIP



FAVOLOSO

Flip è un favoloso bracco Kurzhaar di 6 anni, pelo liscio color cioccolato, di una bellezza davvero unica, in adozione.

Come tutti i Bracchi Tedeschi, il nostro Flip, è instancabile, vivace, buffo e simpaticissimo.

Un cane davvero vitale con un istinto predatorio piuttosto marcato che, purtroppo, non lo rende idoneo alla vita con i gatti.

Ha un carattere molto buono, compatibile con gli altri cani, sa relazionarsi con i bambini e vivere in casa.

Bravissimo al guinzaglio,necessita di una famiglia attiva, casa con giardino e recinzione dato che è giovane ed attivo.

LUNA



SPLENDIDA

Luna, è un magnifico mix amstaff femmina,equilibrata ,non testata con i gatti, nessun problema con la macchina, brava a guinzaglio,dolcissima, cerca ora la famiglia giusta, preferibile adozione come figlia unica o eventualmente con cane maschio equilibrato della stessa mole o razza.

PER INFORMAZIONI e/o ADOZIONI CONTATTARE

Se volete andare a trovare questi dolcissimi cani fissate una visita al Rifugio Enpa telefonando al numero 327.6393003 (se non risponde lasciare un messaggio, sarete richiamati). Per info/adozione Mara 347 / 9813509.

ENPA TREVISO

L'ENPA è la prima associazione protezionistica italiana, nata nel 1871 quando Giuseppe Garibaldi, su invito di una nobildonna inglese, la contessa di Southerland lady Anna Winter, incaricò il Dottor Timoteo Riboli, suo medico personale, di costituire una società per la protezione degli animali. Nacque così la Società Reale per la Protezione degli Animali, da cui nel 1938 venne costituito l'Ente Nazionale Protezione Animali.

L'ENPA è l'unico ente protezionistico riconosciuto dallo Stato Italiano, con la precisa finalità della Protezione e Tutela degli Animali.

La Sezione di Treviso è sorta nell'agosto 2004. In particolare l'impegno è rivolto all'accoglienza e al successivo affidamento di animali abbandonati che sono ospitati, curati e sterilizzati. Ogni cane viene seguito e controllato con uno specifico post-affido.

I cani di cui si occupa sono lasciati soli a causa di decessi dei proprietari, di sfratti esecutivi, di perdita del lavoro, di ospedalizzazioni, di cambi d'abitazione, di carcerazioni, di casi sociali e chiedono di trovargli una nuova adozione.

L'associazione ha più strutture nelle quali sono ospitati i nostri amici pelosetti a quattro zampe, nel Rifugio di Ponzano Veneto confluiscono i cani abbandonati dei comuni delle ex Ulss 8-9.

Rifugio Enpa di Ponzano

Via Fossa, 5 Merlengo di Ponzano Veneto (TV)

Tel. 0422.484019