Come educare un cane perchè sia affettuoso e obbediente

Quando si tratta di allevare un amico a 4 zampe, nella maggior parte dei casi ci si affida semplicemente al buon senso. Del resto, avere in casa un cane è estremamente diffuso: solo nel nostro Paese, le case che ospitano un cane sono circa 5,9 milioni, il 27,1% delle famiglie italiane. Ecco perché Fido è ufficialmente parte della famiglia e quindi, anche lui, deve imparare a rispettare alcune regole di casa. Christian Costamagna ha inventato il metodo Empathy Dog, per crescere bene il cane e avere una vita felice insieme.

Come educare un cane affettuoso e obbediente

Educare un cane significa quindi perseguire i principi della ripetizione e della ricompensa, escludendo totalmente l’inibizione psicologica, ovvero sgridare il cucciolo, e tanto più la punizione corporale. Questi tipi di dissuasione sono considerati negativi, poiché si ritiene che vadano a minare l’importante equilibrio emotivo del cucciolo. Secondo questo orientamento, l’animale deve costruire un bagaglio di esperienze il più positive e gioiose possibile.

QUANDO SI PUÒ INIZIARE AD ADDESTRARE

Quando avrà circa otto settimane. A questa età il vostro nuovo cucciolo ha già sviluppato circa l'80% del suo cervello di adulto e nel corso delle settimane successive il suo cervello continuerà a svilupparsi.

Siate preparati ad essere persuasivi, a molte ripetizioni, qualche premietto e qualche meritata lode. Una volta che sanno sedersi e sdraiarsi a comando, sarete davvero orgogliosi – mettendo in mostra le loro nuove abilità con amici e parenti – e ameranno tutta l'attenzione positiva che avranno.

Terra - Tenete il premietto di fronte al naso del vostro cucciolo, lentamente muovetelo verso terra e tra le loro zampe anteriori. Questo dovrebbe incoraggiarli a sdraiarsi per ottenere il premio. Non appena si accucciano date al vostro cucciolo il premietto elogiandolo allo stesso tempo e utilizzate il comando vocale 'terra'. Di nuovo, continuate ad esercitarvi sino a che non debbano più prendere il premietto, ma solo un elogio pacato.

Camminare al guinzaglio - E' essenziale che l'addestramento base del vostro cucciolo includa camminare al guinzaglio. Iniziate al chiuso dove lui si possa sentire più a proprio agio e possiate controllare l'ambiente circostante. La prima cosa da fare è mettere il collare e immediatamente dopo elogiarlo e dargli un premio perchè possa realizzare che indossare il collare è una cosa positiva.

La coerenza è la chiave - Innanzitutto, è di vitale importanza essere coerente con i comandi e nel lodarlo. E' importante assicurarsi che tutti i membri della famiglia sappiano i vostri obiettivi di addestramento e come utilizzare i comandi correttamente, altrimenti il cane potrebbe ricevere messaggi contrastanti che possono creare confusione.(Fonte: Eukanuba)

Il problema della disubbidienza, piuttosto, dipende soprattutto da un'educazione non adeguata impartita dal suo “amico umano”. Ancora oggi si pensa che, per avere un cane ubbidiente, basti insegnargli a rispondere a comandi come “seduto” o “vieni”.

Vivere con un cane significa imparare a vivere e gestire un legame fisico ed emotivo speciale, che ha dell’inspiegabile e che dura per tutta la vita. Un legame basato su una fiducia che aumenta giorno dopo giorno, alimentata da sguardi e gesti. Educare, dunque, vuol dire proprio questo: condurre il rapporto tra cane e padrone a un livello di maturità più alto e questo è possibile solo a patto di conoscere la psicologia e la comunicazione canina. Questo è l’apice della relazione con un animale speciale come il cane. «Uno sguardo, un gesto e un sorriso – conclude Costamagna - e lui ti seguirà perché si fida di te e ti rispetta». Gli “esercizi” sono inutili senza la conoscenza e l’applicazione della psicologia canina, l’unica strada che permette di portare il legame a livelli superiori e vivere più serenamente la quotidianità con il proprio amico a 4 zampe