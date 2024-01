Tutto sul Dobermann: personalità e caratteristiche della razza

Il Dobermann può avere una reputazione alquanto controversa, ma questa razza è un animale domestico dolce, leale e obbediente. Se stai pensando di adottare un Dobermann, continua a leggere per saperne di più.

Tratti importanti della personalità del Dobermann

I tratti della personalità di un Dobermann variano da cane a cane. Alcuni dobermann sono estroversi e impavidi, mentre altri possono essere timidi e più riservati. Indipendentemente dalle variazioni di quanto sia sociale un Dobermann, sappi che questa razza è un compagno leale e un eccellente membro della famiglia.

Il dobermann è un animale impavido ed è un ottimo cane da guardia. Tuttavia, nonostante l’opinione comune, non sono cani da attacco ma hanno l'istinto di proteggere i propri cari dagli intrusi. Contrariamente alla loro malvagia reputazione, quindi, i dobermann hanno un grande cuore e amano la compagnia delle persone.

Caratteristiche della personalità

I Dobermann hanno una reputazione feroce e talvolta sono visti come animali aggressivi. Tuttavia, sono animali domestici gentili e amorevoli, e molto protettivi nei confronti della loro famiglia se percepiscono di essere in pericolo.



Quindi, sebbene non siano così ostili come una volta, possono essere sospettosi nei confronti delle persone e dei cani con cui non hanno familiarità e, di conseguenza, possono essere molto protettivi nei confronti dei loro proprietari. Per questo motivo, richiedono un addestramento attento e costante.

Di seguito le caratteristiche principali della personalità di questo cane:

intelligente : il Dobermann è una delle razze canine più intelligenti al mondo e ha sempre ottenuto ottimi risultati nei test di intelligenza e obbedienza. Per questo è importante mantenerlo attivo, perché quando un cane intelligente non ha attività di cui occuparsi, può diventare aggressivo. Poiché il Dobermann è per natura un cane da lavoro, spesso affianca agenti di polizia, guardie di sicurezza, personale militare o squadre di ricerca e soccorso.

: il Dobermann è una delle razze canine più intelligenti al mondo e ha sempre ottenuto ottimi risultati nei test di intelligenza e obbedienza. Per questo è importante mantenerlo attivo, perché quando un cane intelligente non ha attività di cui occuparsi, può diventare aggressivo. Poiché il Dobermann è per natura un cane da lavoro, spesso affianca agenti di polizia, guardie di sicurezza, personale militare o squadre di ricerca e soccorso. leale: rispetto ad altre razze di cani, il Dobermann è estremamente fedele ai suoi proprietari. Diventano rapidamente membri fidati e importanti della famiglia. Grazie alla loro lealtà, vivono a stretto contatto con i loro cari, ed è questa particolarità a renderli naturalmente protettivi.

​Addestrare un Dobermann

Un cucciolo di Dobermann è molto carino ma può essere piuttosto distruttivo se non viene addestrato immediatamente e correttamente. Fortunatamente, i Dobermann sono cani molto intelligenti e intuitivi per cui rispondono bene all'addestramento, e sono in grado di captare rapidamente i comandi. La razza dovrebbe essere costantemente addestrata fin dalla giovane età, e i proprietari dovrebbero stabilire una solida leadership e dominio.



Insegnare i comandi al tuo cucciolo è la parte più importante del processo di addestramento. Ti consigliamo di provare un corso di addestramento per cuccioli già a partire dalle 10 alle 12 settimane.

Attività da fare con il Dobermann

I Dobermann non sono progettati per essere cani da appartamento che fanno un pisolino tutto il giorno. Richiedono attività fisica quotidiana e stanno bene in famiglie attive.

Essendo un animale di grandi dimensioni con un alto livello di energia, può avere comportamenti distruttivi se non fa un'adeguata quantità di esercizio. Questa razza, infatti, ama stare all'aria aperta e fare passeggiate, escursioni, corse o giri in bicicletta.

Quindi, prima di adottare un Dobermann valuta se potrai portarlo a fare una passeggiata o una corsa almeno una volta al giorno.

Famiglie, bambini e vita sociale

Ci si può fidare del Dobermann anche in presenza di bambini, perché sono protettivi nei confronti della famiglia e più riservati con gli estranei. Ai Dobermann piace essere un membro della famiglia, sono affidabili nei confronti dei bambini purché siano trattati con gentilezza e rispetto.

Poiché alcuni Dobermann possono avere un temperamento timido mentre altri sono più aggressivi, la socializzazione precoce è vitale per abituare il tuo animale domestico ad altre persone e animali.



Quando avranno l’opportunità di abituarsi all’incontro con altri cani, familiari e sconosciuti, ciò farà una grande differenza nello sviluppo della loro personalità. Quindi, è particolarmente importante favorire la socializzazione sia con i vari membri della famiglia sia con altri animali domestici.

Un Dobermann è adatto a te?

Abbiamo visto che il Dobermann è un perfetto animale domestico, perché è amorevole, protettivo e leale.



Se stai pensando di accogliere un esemplare di questa razza in casa, tieni presente che un Dobermann lasciato solo in una casa o in cortile per troppo tempo potrebbe diventare timoroso e, di conseguenza, aggressivo.



Quando pensi di adottare un dobermann, ti consigliamo di riflettere bene a quanto tempo tu e la tua famiglia potrete trascorrere con il vostro cane, e quanto tempo trascorrerà da solo. Per questo motivo, se hai orari di lavoro impegnativi non ti consigliamo di adottare un Dobermann.

Articolo originale su Today.it