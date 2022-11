Ferdinando, Daila, Melissandra: dolcissimi mici in cerca di famiglia

Se guardare video e foto di gattini e cagnolini ti fa sentire bene, immagina come sarebbe tenere uno di quei batuffoli di pelo in braccio, di sentire il loro miagolio o guaito buffo, sentirlo accoccolarsi e addormentarsi fiducioso... non c'è niente di più bello che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere un animale domestico è un'esperienza così speciale, non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini.

Avere un animale in casa è un impegno, ma lo sforzo e il sacrificio non sono nulla se paragonati ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale: gli animali domestici aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress..

ARISTOGATTI



FERDINANDO (M), 4 mesi, semplicemente bellissimo!

Spulciato/sverminato e vaccinato!

TIGRATISSIMI



DAILA (F), 4 mesi, morbidosa procioncina sempre in cerca di attenzioni!

Spulciata/sverminata e vaccinata!

RED PASSION



MELISSANDRA (F), 2 anni, superlativo felide color cipria e occhi a palla da “attrice navigata”! Probabilmente lo sguardo più dolce che vedrete oggi! Coccole super garantite!

Spulciata/sverminata, vaccinata, testata e sterilizzata!

Per info: RIFUGIO ENPA di Ponzano Veneto (TV)

Rifugio Enpa di Ponzano Veneto Treviso

Per appuntamento e visita:

Dalle 9/12: 0422 484019

Dalle 15/18 al cell 392 776 5874

Per info/adozione Isabella 392 / 7765874 Mara 347/9813509

Sito: Enpa Treviso