Spritz, Hugo e Isotta cercano famiglia

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa a Treviso. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Enpa Treviso che non aspettano altro che di essere adottati.

SPRITZ (M) e HUGO (M)

60 giorni, rispettivamente bianco rosso e bianco tigrato. Decisamente esuberante e furbetto il primo, pacato e composto il secondo. Entrambi legatissimi e campioni di fusa!

Info adozione 3472949913 (inviare SOLO Whatsapp).

ISOTTA DOLCEZZA INFINITA CERCA CASA

Isotta di 5 mesi cerca casa. È adatta anche ad una famiglia con bambini perché ha un amore incondizionato per loro!

Contattare: tel. 345 278 7410

Per bellissimi gattini pronti per essere addottati, con vaccinazioni e in perfetta salute, gli interessati possono contattare l'Enpa Treviso: per info adozione 3276393003 (inviare SOLO Whatsapp).