Lucrezia, Minù, Miki e Miele, dolci gattini in adozione a Treviso

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Gatti Enpa Treviso che non aspettano altro che di essere adottati.

ARISTOGATTI



LUCREZIA (F), 8 mesi, la nostra piccola procioncina, gattina un pò snob sulle prime, ma che si scioglie in un mare di fusa e capriole dopo pochi minuti.

Sverminata/spulciata, vaccinata, testata, chippata e sterilizzata!

Info adozione 327 639 3003 (inviare SOLO Whatsapp).

MUSETTI CHE PASSIONE



MINÙ (F), 1 anno. Lasciatevi stregare dal verde dei suoi occhioni e da quelle zampotte puccetose! Trattorino di fusa, abituata in appartamento, che vi sorprenderà per dolcezza e raffinatezza

Sverminata/spulciata, vaccinata e sterilizzata.

Info adozione 347 344 4788 (inviare SOLO Whatsapp).

I TIGRATI

MIKI E MIELE sono due mici amici tigrati che cercano casa (insieme o separati).

Miki: maschietto 7 mesi vaccinato e sterilizzato. Molto dolce e vivace. Adora fare la pasta e giocare con tutto quello che trova.

Miele: micione timidissimo di 2 anni, vaccinato e sterilizzato.

Info adozione: 3287232354

ENPA TREVISO

L'ENPA è la prima associazione protezionistica italiana, nata nel 1871 quando Giuseppe Garibaldi, su invito di una nobildonna inglese, la contessa di Southerland lady Anna Winter, incaricò il Dottor Timoteo Riboli, suo medico personale, di costituire una società per la protezione degli animali. Nacque così la Società Reale per la Protezione degli Animali, da cui nel 1938 venne costituito l'Ente Nazionale Protezione Animali.

L'ENPA è l'unico ente protezionistico riconosciuto dallo Stato Italiano, con la precisa finalità della Protezione e Tutela degli Animali.

La Sezione di Treviso è sorta nell'agosto 2004. In particolare l'impegno è rivolto all'accoglienza e al successivo affidamento di animali abbandonati che sono ospitati, curati e sterilizzati. Ogni cane viene seguito e controllato con uno specifico post-affido.

I cani di cui si occupa sono lasciati soli a causa di decessi dei proprietari, di sfratti esecutivi, di perdita del lavoro, di ospedalizzazioni, di cambi d'abitazione, di carcerazioni, di casi sociali e chiedono di trovargli una nuova adozione.

L'associazione ha più strutture nelle quali sono ospitati i nostri amici pelosetti a quattro zampe, nel Rifugio di Ponzano Veneto confluiscono i cani abbandonati dei comuni delle ex Ulss 8-9.

Rifugio Enpa di Ponzano

Via Fossa, 5 Merlengo di Ponzano Veneto (TV)

Tel. 0422.484019