Tutto sul gatto Sphynx: carattere, temperamento e come prendersene cura

Il gatto Sphynx è una delle razze più particolari, perché è priva del manto. Questo felino è inconfondibile, poiché presenta un corpo muscoloso e filiforme, orecchie grandi e occhi molto espressivi.

Scopriamo tutto quello che bisogna conoscere su questa razza di gatto molto originale.

Origine e storia dello Sphynx

L’origine del gatto Sphynx è in America, precisamente in Canada dove i primissimi esemplari apparvero intorno agli anni Settanta. Da qui, successivamente, a partire dai primi del Novecento si sviluppò nel resto degli Stati Uniti e poi in Europa.

Proprio per la sua origine canadese è spesso definito come Canadian Sphynx.

Il nome Sphynx, però, ricorda moltissimo la sfinge di Giza, non solo per il nome ma anche per il portamento e l’aspetto del tutto particolare e totalmente differente rispetto ai comuni felini.

Caratteristiche fisiche del gatto Sphynx

Il gatto Sphynx si distingue dalle altre razze perché ha un aspetto molto originale e fuori dal comune, per questo viene definito anche “gatto alieno”.

Ciò che più caratterizza la razza è la mancanza di pelo; particolarità che rende lo Sphynx adatto anche per le persone allergiche. Nonostante ciò può presentare la pelle di diverse colorazioni: tigrata (tabby), a macchie, point e tortie (tartarugate).

L'epidermide è rugosa, l’aspetto è esile e filiforme con i maschi leggermente più grandi delle femmine. Gli occhi sono rotondi, la testa ricorda la forma di un triangolo, il collo è muscoloso, e le orecchie sono grandi e ampie perché svolgono la stessa funzione dei vibrisse, di cui sono privi, ossia servono a percepire i pericoli.

È un gatto elegante, che ammalia per la sua movenza lenta e sinuosa.

Sphynx: carattere e temperamento

Nonostante il suo aspetto così particolare, lo Sphynx è un gatto estremamente sensibile e affettuoso. Amante delle coccole, questo pet va d’accordo anche con i più piccoli per questo è perfetto in caso di famiglia con bambini.

Ama giocare, è molto simpatico e per niente riservato anche nei riguardi degli estranei.

Ama stare in famiglia e mostra un grande attaccamento nei confronti del suo padrone, verso cui è estremamente affettuoso e con cui instaura un legame molto forte.

Adora la vita casalinga ma, trattandosi di un felino molto socievole, mal sopporta la solitudine per tale ragione prima di adottarne uno è bene valutare il proprio stile di vita e la compatibilità con questo adorabile gatto.

Cura e salute dello Sphynx

Lo Sphynx è un gatto nudo, per questo non deve essere spazzolato ma, nonostante ciò, la sua pelle necessita di pulizia adeguata e costante soprattutto nella zona degli occhi e delle orecchie.

È un pet che mangia molto per mantenere la temperatura corporea costante, per questo è importante prestare attenzione al cibo che deve essere di qualità.

Per quanto riguarda le malattie, le femmine tendono a soffrire di Cardiopatia Ipetrofica (HCM).