'I gatti più belli del mondo': il rarissimo Gatto Lupo Mannaro, per la prima volta in expo

A Padova, il 24 e 25 febbraio 2024, edizione speciale de ‘I gatti più belli del mondo’. Centinaia di star feline da Africa, America e Asia per i 40 anni dell’Esposizione internazionale Felina. Per la prima volta l’area pet-therapy, dove accarezzare e giocare con i gatti.

Direttamente dall’Indonesia, arriva in Italia il gatto Lupo Mannaro. Una razza difficile da vedere date le sue lontane origini. Si chiama Lykoi, il nome viene dal greco e significa gatto lupo, è un felino che ha l'aspetto di un lupo mannaro. Dal carattere affettuoso, dolce, socievole, allegro e un po' birichino. ha un aspetto misterioso e cupo, in realtà è un giocherellone dall’innato istinto predatorio.

Tornano a Padova, in versione speciale, ‘I Gatti più belli del mondo’. Sabato 24 e domenica 25 febbraio appuntamento con il Cat Show ‘targato’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana che compie quest’anno 40 anni. La manifestazione quest’anno raddoppia ospitando, oltre ai campioni italiani, ben 150 esemplari da tutti i continenti: felini dal Sud Africa, Stati Uniti, Korea. Così come gli introvabili europei, tra cui il Manx, una particolarissima razza che arriva dall’Isola di Man. E ancora ‘star’ da Ungheria, Spagna, Finlandia. E poi i giganti Maine Coon e Norvegesi, i nudi Sphynx, ma anche i Ragdoll, che ricordano le bambole di pezza. Così come Persiani, Siamesi, Esotici, Abissini, British e Scottish.

Due giorni imperdibili per tutti gli amanti del regno felino. A pochi giorni dalla giornata italiana del gatto, Padova festeggia l’animale più amato di sempre con un appuntamento internazionale.

In Fiera a Padova, appassionati e curiosi potranno vedere dal vivo decine di razze differenti. Conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire come comunicare con loro, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino.

Un ricco programma sia all’interno dell’Expo, in Fiera, sia per chi partecipa da casa. Su tutte le pagine social è attivo il contest fotografico dedicato ai gatti domestici che, in poche settimane, ha già raggiunto migliaia di persone. In palio l’ingresso gratuito alla mostra.

BAMBINI e FAMIGLIE. Per i bimbi saranno presenti i gonfiabili e un’area pet therapy. Per la prima volta, grandi e piccoli potranno entrare in una zona protetta dove accarezzare i mici e passare del tempo con loro. Gli ingressi saranno controllati e scaglionati, in modo da rendere l’esperienza rilassante in primis per i gatti e poi per tutti gli umani che vorranno lasciarsi travolgere da fusa e giochi. I gatti, infatti, saranno liberi e potranno essere accarezzati. Uno spazio pensato per i più piccoli che potranno scoprire il mondo felino attraverso i sensi. E per i bambini che porteranno un disegno a tema felino sono previsti gadget e premi. All’interno del padiglione sarà inoltre presente un punto ristoro.

CAMPIONATI INTERNAZIONALI. Grandi e piccini potranno assistere anche al campionato Enfi e ai ‘ring’, che vedranno impegnata una doppia giuria internazionale. Per i gatti iscritti a E.N.F.I. saranno al lavoro i giudici Chiara De Luca, Jean Marc Lagarde, Alina Igor e Albert Kurkowski. Gli esemplari provenienti dal mondo verranno invece sottoposti al giudizio di altri 10 professionisti che valuteranno bellezza e standard di razza di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri. Per poi decretare il più bello in assoluto. Anche i visitatori saranno chiamati in causa e potranno acclamare il gatto preferito.

L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bimbi fino ai 10 anni, accompagnati. Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e per gli over 65. Una bella occasione per nonni e nipoti. Così come per le famiglie alle quali sono riservate diverse promozioni. La biglietteria online è già aperta. Per evitare code, con un paio di click è possibile acquistare i ticket di ingresso alla manifestazione sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.