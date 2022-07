Le migliori pensioni per animali a Treviso

L'estate é sinomino di vacanze, di benessere, di allegria. Mentre gli umani si concedono il meritato riposo, gli animali sono invece spesso vittime di abbandoni. L'Italia purtroppo detiene un record negativo per il numero di cani abbandonati durante il periodo estivo. Ogni anno sono circa 80.000 i gatti abbandonati e 50.000 i cani.

Se ci imbattiamo in un animale abbandonato o ferito, possiamo contattare il Comando di Polizia Municipale del Comune in cui l’animale è stato trovato, oppure il servizio veterinario dell’ASL del comune di competenza o l’Ente di Protezione Animali (Enpa) www.enpa.it. Possiamo anche contattare un’associazione di volontari che si occupano di cani abbandonati. Se l’animale è in pericolo (è in un cunicolo, su un albero, in un fosso…) la cosa migliore è chiamare i vigili del fuoco al 115.

Dove lasciare i nostri amici a 4 zampe

Esistono infatti diverse alternative all’abbandono, anche a basso costo. Pensioni, asili, alloggi domestici, associazioni di volontariato e persino i vicini di casa. Le strutture che ospitano i cani e gli animali domestici sono sempre di più e si possono rintracciare facilmente, basta avere l’accortezza di organizzare le vacanze per tempo.

Andare in vacanza con l’amico a quattro zampe è un’esperienza bellissima e unica. Le strutture che accolgono animali sono in aumento e i luoghi dove trascorrere del tempo insieme sono tanti.

Migliori pensioni per animali a Treviso e provincia

Fidolandia Pensione per animali domestici - Più di 3 anni di attività · 0422 406233 - Paese frazione Porcellengo TV "I cani e i gatti vengono tenuti benissimo e quando li riprendi sono puliti e paiono tornati da una vacanza."

Amici del Cane Ranch Pensione per animali domestici - Più di 10 anni di attività · Musestre TV · 338 810 0877 - "Trattano gli animali come e meglio delle persone"

Bauhaus albergo per cani - Più di 7 anni di attività · Cimadolmo TV · 338 628 1162 - "Più che una pensione per cani sembra un hotel super lusso."

DeCouture - Dog Fitness Resort Pensione per animali domestici - Più di 3 anni di attività · Cavriè TV · 349 891 1741 - "Giulio tratta gli animali benissimo, ma senza umanizzarli."

La casa del gatto - EthologiCat House Pensione per animali domestici - Più di 7 anni di attività · Paderno del Grappa TV · 333 919 3578 "Pensione per gatti, il top che si può chiedere."

Happy dog valley Pensione per animali domestici - Più di 3 anni di attività · 333 109 0970 - "I nostri amici a 4 zampe sono felici di andare in ferie dalla Daniela."

Pensiongatto Pensione per gatti - Follina TV · 346 175 6738 - "Mi sento di consigliare a pieni voti questa struttura."

