Piante tossiche per cani e gatti, ecco quali sono

Quando si ha un cane o un gatto bisogna prestare particolare attenzione anche alle piante. Alcune di queste, infatti, sono pericolose per i nostri pet in quanto tossiche. Vediamo quali possiamo coltivare per abbellire casa e giardino e quali, invece, devono essere evitate.

Le piante tossiche per cani e gatti

edera : potenzialmente molto tossica per i nostri pet;

: potenzialmente molto tossica per i nostri pet; cycas revoluta : può causare addirittura un avvelenamento;

: può causare addirittura un avvelenamento; monstera : se ingerita, può provocare intossicazioni violente in cani e gatti;

: se ingerita, può provocare intossicazioni violente in cani e gatti; agrifoglio : rischia di rovinare lo stomaco degli animali, incuriositi dalla sua forma così particolare;

: rischia di rovinare lo stomaco degli animali, incuriositi dalla sua forma così particolare; oleandro pericoloso anche per l'uomo, va dunque gestito con la massima attenzione;

pericoloso anche per l'uomo, va dunque gestito con la massima attenzione; ciclamino : tossico per i nostri amici a quattro zampe;

: tossico per i nostri amici a quattro zampe; giglio: meglio tenerlo lontano dai nostri animali per evitare qualsiasi inconveniente.

Le piante non pericolose per cani e gatti

Per evitare inconvenienti non è necessario privarsi di un tocco di verde in grado di rendere accogliente anche il più freddo degli ambienti. Belle, rilassanti, arredanti, le piante sono il perfette per portare colore in casa, profumi e anche freschezza. Ecco quelle che si possono usare senza pericolo.

clorofito : purifica l'aria ed è assolutamente pet friendly;

: purifica l'aria ed è assolutamente pet friendly; orchidee : quando sono in fiore, rappresentano uno degli spettacoli floreali più belli da ammirare tra le quattro mura e sono totalmente innocue per i nostri animali;

: quando sono in fiore, rappresentano uno degli spettacoli floreali più belli da ammirare tra le quattro mura e sono totalmente innocue per i nostri animali; boston : perfetta per arredare con stile un salotto, meglio ancora in un luogo ben illuminato e senza la paura che possa rappresentare un pericolo per Fido e Micio;

: perfetta per arredare con stile un salotto, meglio ancora in un luogo ben illuminato e senza la paura che possa rappresentare un pericolo per Fido e Micio; chamadorea: nota anche coma palma minore, va d'accordo con gli animali ed è davvero semplice da coltivare.