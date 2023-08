Ragno violino: è il più pericoloso, come riconoscerlo e cosa fare se si viene morsi

Dopo il caso di un uomo morto e di tanti pazienti, con le piaghe causate dal morso, torna la paura del ragno violino. Questo aracnide, infatti è uno dei pochi pericolosi che abbiamo in Italia. Ha un corpo tendente al giallo, ha una macchia a forma di violino a caratterizzarlo, non è mai più grande di 10 millimetri e il suo morso può essere fatale.

Dove si trova

Essendo un animale notturno e di giorno rimane rintanato in anfratti e fessure. Si trova di solito nei solai, nelle crepe del muro, fra le pietre, dietro ai battiscopa e in tutti quei luoghi dove può stare indisturbato. Gli piacciono molto anche i tessuti (attenzione a tappeti, tende, divani e poltrone). Esce, solitamente, durante il periodo estivo, quando fa caldo. Può trovare riparo dietro a mobili, nei bagni, in giardino.

Come riconoscerlo

Il ragno violino, detto anche ragno eremita, è molto piccolo. Il suo corpo raggiunge al massimo 9 millimetri di lunghezza ed arriva a 4-5 centimetri con le zampe. Viste le dimensioni, ed anche il colore poco appariscente (bruno giallastro) può passare inosservato. Una caratteristica che permette di identificarlo è relativa alla macchia di colore scuro che si trova nella parte anteriore del corpo, la cui forma ricorda quella di un violino.

Le caratteristiche del morso

Sulla cute dapprima può apparire una lesione arrossata con prurito, bruciore e formicolii che, nell’arco delle successive 48-72 ore, può ulcerarsi o infettarsi.

Nei casi più gravi, si parla di loxoscelismo: una sindrome che si manifesta a livello cutaneo e sistemico. I primi sintomi, quali febbre, nausea, dolori muscolari e articolari, cefalee, possono comparire già dopo 10-20 minuti dall'avvenuto morso. Si possono manifestare in soggetti predisposti reazioni allergiche.

Morso del ragno violino: i sintomi

Per prevenire il morso del ragno violino invece è importante indossare indumenti protettivi in luoghi dove si potrebbe nascondere, prestare attenzione quando si tolgono ragnatele, non toccare mai un ragno a mani nude (soprattutto se si sospetta si tratti di un ragno violino).

I sintomi che permettono di distinguere il ragno violino da altri tipi di ragni sono:

irritazione

arrossamento

gonfiore

comparsa di eritemi

bruciore e formicolio

prurito

dolore di tipo urente

gonfiore e arrossamento

prurito

bruciore e formicolio

diminuzione della sensibilità nell'area colpita

febbre alta

nausea e vomito

brividi

mialgia e artralgia

mal di testa

emolisi e trombocitopenia

Cosa fare se si viene morsi dal ragno violino

Se si viene morsi da un ragno violino o si ha il sospetto che questo sia successo, bisogna consultare un Centro Antiveleni descrivendo le circostanze, i segni e i sintomi eventualmente presenti. Ovviamente se il malessere non passa è bene chiamare un'ambulanza o consultare il proprio medico.

Ci sono degli accorgimenti che ognuno può avere se viene morso da un ragno violino: