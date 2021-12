I regali per festeggiare e coccolare i nostri amici a 4 zampe

Ci fanno compagnia, ci accolgono quando torniamo a casa e ci fanno sentire il loro affetto, gli animali fanno parte della famiglia. In tutto e per tutto. La domanda quindi sorge spontanea: cosa regalare ai nostri amici a quattro zampe per Natale? Impossibile pensare che sotto l'albero non ci sia niente per i nostri fedeli compagni d'avventure.

Ecco alcune idee regalo per festeggiarli al meglio.

Quando sono all'aperto i cani amano correre e esplorare posti sconosciuti. Questa loro curiosità li può portare ad allontanarsi troppo dal loro padrone. Quindi per averlo sempre sotto controllo e non rischiare di perderlo, il regalo perfetto in occasione della giornata a loro dedicata è il localizzatore. Adatto ai cani può essere usato anche per altri animali, in un attimo vi consente di sapere sempre dove si trova il vostro animale domestico. Dovete solo collegarlo al vostro smartphone e in tempo reale avrete la mappa digitale. Oltre a sapere dove si trova, riuscirete a capire tutte le zone i cui è stato. Grazie alla modalità live riceverete la posizione aggiornata ogni 2-3 secondi. Per controllare ogni spostamento, potete creare un recinto virtuale e riceverete una notifica se il cucciolo si allontana troppo o entra e esce dal recinto. Il collare GPS è impermeabile al 100%, perfetto per tutti gli animali di peso superiore a 20 kg, può essere agganciato facilmente al collare.

I nostri amici felini sono famosi per essere pigri e stare a riposo. Quindi per agevolare la loro attitudine perché non regalargli un bel centro benessere in cui rilassarsi? Il set è il posto ideale in cui il nostro amico può essere coccolato. Il grande cuscino flessibile con chiusura a strappo è dotato di spazzole di varie forme, superfici e pettini massaggianti diversi, accessibili da tutti i lati e soddisfare le preferenze di ciascun animale. Per assicurare il benessere, il centro ha anche due spazzole robuste e flessibili che consentono di raccogliere i peli e avere così un manto splendente. In cima alla palestrina c’è un pomello pensato per massaggiare il collo e la testa del vostro micio. Il centro è arricchito da una barretta per massaggio gengivale che favorisce l'igiene orale funzionando come uno spazzolino. Mentre si diverte a rosicchiarla pulisce i denti e le gengive. Per spingere in gatti a morderla potete cospargere la barretta con l'erba gatta in dotazione. Facile da smontare, il cuscino si può pulire con un panno umido, mentre le parti in plastica si lavano a mano.

I gatti non sono solo pigri, ma amano giocare e hanno sempre vivo il loro istinto di cacciatori. Per unire il divertimento e dare libero sfogo al loro istinto, questo circuito di gioco è la soluzione ideale per farli contenti. Il tunnel formato da diversi elementi: 1 dritto, 2 curvi con apertura superiore, 2 curvi con apertura laterale, 2 terminali, possono essere assemblati dando vita ad infinite soluzioni. La pallina che rotola all'interno del circuito li aiuterà a stimolare la vista, l'udito e il tatto. Le aperture nella parte superiore del tunnel permettono al gatto di inseguire ed afferrare la palla e mantenerlo sempre attivo. Realizzato con componenti in plastica lavabili, la pulizia è semplice e veloce. Basta usare un detergente che rispetti la salute degli animali e il circuito è pronto ad intrattenere il micio per ore.

Scopri di più su Amazon a 13,79€ con uno sconto del 31%

Ai gatti piace arrampicarsi e andare alla scoperta di nuovi territori. Per assicurargli il divertimento e riservare un angolo tutto per loro, l'albero gioco non può mancare nella casa di un amante dei mici. La struttura con un design classico ed elegante è disponibile nella versione total beige o in quella bicolor grigio/beige o marrone /beige per adattarsi ad ogni appartamento e stile. Lo spazio tutto per lui è dotato di morbida pelliccia sintetica che ispira lo stretching e il gioco, un piano superiore per avere la visuale di tutto ciò che lo circonda, una culla su cui rilassarsi e un piccolo interno in cui nascondersi. Quando il vostro micio vuole divertirsi la pallina sospesa è perfetta per farlo giocare. La struttura ricoperta da corda diventa un utile tiragraffi, per affilare i suoi artigli sull'albero e non sui

mobili di casa vostra. Facile da pulire, non vi resta che scegliere dove posizionarlo e lasciare che il vostro gatto si diverta.

Scopri di più su Amazon a 64,86€

I cani rispetto ai gatti sono senza dubbio più vivaci e iperattivi. Come per i mici, la loro passione sono le palline e la possibilità di afferrarle al volo. Nel giorno dedicato a loro, il regalo che li farà contenti non può che essere un lanciapalle. Perfetto per cani di taglia piccola, il macchinario è alimentato a batterie, perfetto per evitare incidenti e per averlo sempre con sè anche quando siete fuori casa o all'aperto. Il modello è pensato per far giocare il cane anche quando siete impegnati o avete poco tempo da dedicargli. In base alle abilità del vostro cucciolo potete scegliere tre modalità di lancio: da quella base che arriva fino ai 3 metri, a quella estrema che lancia la pallina fino ai 9 metri. Grazie a questo macchinario il nostro cane sarà sempre attivo sia mentalmente che fisicamente.

I cani amano stare all'aperto e uscire a passeggio in compagnia dei loro padroni. Nelle stagioni particolarmente calde o dopo una lunga passeggiata i cani, come i padroni possono essere assetati. Per garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe avere sempre a portata di mano l'acqua è fondamentale. Con la piccola bottiglia per animali di grandi dimensioni, potrete dissetare rapidamente i vostri cuccioli assetati con acqua fresca in qualsiasi momento della giornata. Il materiale ad asciugatura rapida, elimina ogni residuo d'acqua per questo può essere facilmente trasportato nello zaino, nella borsa o nel trasportino da viaggio per cani. Il meccanismo di blocco elimina il rischio di perdite accidentali. Per far uscire l'acqua non dovete far altro che premere il pulsante per farla fluire dentro e fuori dal serbatoio, ad un ritmo sufficiente per evitare fuoriuscite. La borraccia realizzata con plastica ABS rispetta l'ambiente ed è sicura per ogni cucciolo.