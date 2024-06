Allarme Zecche: cosa fare se viene morso il cane

Può capitare che il cane sia morso da una zecca. Cosa fare in questi casi? È pericoloso? Bisogna correre dal veterinario? Per capire come comportarsi al meglio e tempestivamente, bisogna certamente conoscere il tipo di problema, riconoscere l’eventuale zecca e rimuoverla in modo sicuro. E' un parassita che si nutre di sangue. Non volano e non saltano, sono scure e molto piccole. Hanno 8 zampe e dopo essersi nutrite possono aumentare notevolmente di dimensioni.

Cosa fare se il cane ha una zecca

Le passeggiate in mezzo alla natura possono esporre gli amici a quattro zampe alle zecche, che possono trasmettere batteri e malattie, tra cui quella di Lyme.

Una volta tornati a casa, quindi, è sempre buona regola controllare sotto il pelo indossando dei guanti, perché in presenza di questi parassiti è importante agire entro 24 ore. La rimozione può essere eseguita in casa con pinzette, per togliere il parassita più facilmente prima versare qualche goccia di olio sopra, aspettare un minuto (ci sono anche prodotti rimuovi-zecche) e poi estrarre tutto il corpo del parassita, testa compresa.

Da non dimenticare la pulizia della zona della puntura dopo la rimozione con dell'alcool, così da eliminare eventuali residui ed evitare infezioni. In caso di dubbi è sempre buona regola contattare un veterinario.

In genere se c’è una zecca si noteranno rossore, gonfiore, lieve emorragia e prurito intenso. Il cane potrebbe anche presentare febbre alta, perdita di appetito, vomito e altri sintomi più gravi in caso di attacco di più zecche.

Nel periodo primaverile si comincia con la prevenzione di questi parassiti, si può effettuare con i classici collari, sia per cani che per gatti.

Dove si trovano le zecche

Bisogna sempre controllare il proprio cane. Le zecche sono solitamente posizionarsi sulla testa vicino a occhi e orecchie, ma anche su collo, all’interno delle zampe e sotto la coda.

Il loro habitat è all’aperto nella natura, negli ambienti ricchi di vegetazione e umidi ma anche in quelli più aridi. In pratica, sono ovunque all’esterno. Si possono attaccare al cane così come ai vestiti, quindi anche l’uomo può essere interessato dalla puntura di zecca.

Come riconoscere le zecche

Le zecche sono dei parassiti che si nutrono di sangue. Non volano e non saltano, sono scure e molto piccole. Hanno 8 zampe e dopo essersi nutrite possono aumentare notevolmente di dimensioni. Resistono anche al freddo, quindi è possibile scoprirle anche in inverno anche se agiscono maggiormente quando fa più caldo.